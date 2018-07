Il pm chiede il carcere per il parroco sorpreso ad abusare di una bambina di 10 anni

Fondi Lega - il Pg chiede un anno e 10 mesi di carcere per Bossi : 'Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo'. Così il sostituto procuratore generale Enrico ...

Fondi Lega - il Pg chiede un anno e 10 mesi di carcere per Bossi : "Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo". Così il sostituto procuratore generale Enrico Zucca definisce la gestione dei conti della Lega Nord nel corso della requisitoria nel processo d'appello a carico di Umberto Bossi, Francesco Belsito e tre ex revisori contabili del partito per la truffa ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi ...

Stadio Roma - Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm/ Cassazione : "deve restare in carcere" : Stadio Roma, Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm: l'imprenditore, al centro dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle, deve restare in carcere secondo la Cassazione(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:57:00 GMT)

Pamela - Oseghale diventato padre : lo ha saputo in carcere. Il nigeriano chiede interrogatorio : Pamela, Oseghale diventato padre: lo ha saputo in carcere. Il nigeriano chiede interrogatorio Il pusher 29enne ha già una figlia di un anno avuto dalla compagnia italiana. L’uomo deve rispondere di omicidio volontario, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere. Lui si dichiara innocente e chiede di essere interrogato.Continua a leggere Il pusher 29enne ha già […] L'articolo Pamela, Oseghale diventato padre: lo ha saputo in ...

Caso Loris - il pm chiede la conferma a 30 anni di carcere per la mamma Veronica : Corte in camera di consiglio : Si è ritirata in camera di consiglio la Corte d'assise d'appello di Catania davanti alla quale è stato celebrato il processo a Veronica Panarello, la donna condannata a 30 anni di reclusione, dal Gup ...

Uccise la fidanza e vagò in auto col cadavere - il pm chiede 30 anni di carcere : Uccise la fidanza e vagò in auto col cadavere, il pm chiede 30 anni di carcere La notte del 31 luglio, il 36enne Francesco Mazzega aveva ucciso la fidanzata Nadia Orlando e poi aveva guidato per tutta la notte con il cadavere accanto.Continua a leggere La notte del 31 luglio, il 36enne Francesco Mazzega aveva […]

Accusato di abusi nei confronti di un minore - la procura chiede nove anni di carcere : CRONACA - Si fidava di lui e la mamma lo aveva affidato alle sue cure. Ma dopo qualche giorno il ragazzino ha raccontato quel segreto inconfessabile alla sua maestra , che si è rivolta alla procura ...

Tribunale di Milano - il pg chiede che Fabrizio Corona torni in carcere : ''Ha diffamato le toghe'' : L'ex fotografo dei vip nei giorni scorsi se l'era presa con il pg e con il sostituto pg usando frasi come: "Non ha capito un c....'.

Violenze su bimbi in un asilo di Milano - pm chiede 3 anni di carcere : Violenze su bimbi in un asilo di Milano, pm chiede 3 anni di carcere Quattro persone sono accusate a vario titolo dei reati di maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione. Richiesta di detenzione solo per 2 imputati: l'ex coordinatrice e l'ex titolare del "Baby World ...

Violentò due ragazze fingendosi tassista - il magistrato chiede 14 anni di carcere : Quattordici anni e 6 mesi di reclusione. È la richiesta di condanna formulata dal pm di Milano Gianluca Prisco nei confronti di un tassista abusivo albanese arrestato dalla Squadra mobile lo scorso ...