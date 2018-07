Il Papa | il mondo non ha bisogno di slogan urlati ma di dialogo

TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO - CANALE 5/ Info streaming del film con Rocco Papaleo (oggi - 17 luglio) : Ti amo in TUTTE le LINGUE del MONDO va in onda su CANALE 5 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Leonardo Pieraccioni che ha anche curato la regia, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Gianni Vattimo - telefonata con Papa Francesco : 'Un'Internazionale comunista - lui cambierà il mondo' : Il filosofo Gianni Vattimo si ritrova al centro di una polemica per la telefonata ricevuta da Papa Francesco che lo aveva chiamato dopo aver letto il suo ultimi libro Essere e dintorni. Bergoglio, ...

Papa : pace unica possibilità per il M.O. - mondo ritrovi la dignità : Roma, 7 lug., askanews, - Si è concluso con centinaia di pellegrini e fedeli che, sul sagrato della Basilica di San Nicola a Bari, hanno gridato più volte 'pace! pace! pace!' il discorso di Papa ...

Jean-Louis Tauran - morto il Cardinale/ Aveva annunciato al mondo l'elezione di Papa Francesco : Dopo lunga malattia, è scomparso all'età di 75 anni il Cardinale francese Jean-Louis Tauran, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Aveva annunciato l'elezione di Papa Francesco(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:04:00 GMT)

Morto il cardinale Tauran - annunciò al mondo l'elezione di Papa Francesco : Le note meste del De Profundis risuoneranno presto sotto le maestose volte della Basilica di San Pietro: Sua Eminenza il cardinale Jean-Louis Tauran, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, è Morto.Tauran, nato a Bordeaux in Francia 75 anni fa, era da tempo affetto dal morbo di Parkinson. Considerato uno dei massimi profeti del dialogo interreligioso, il suo ricordo vive indelebile nel cuore dei fedeli per l'annuncio dell'Habemus Papam con cui nel ...

Addio al cardinal Tauran - l'uomo che "presentò al mondo" Papa Francesco : E' morto ieri sera presso la comunità delle Suore francescane dell'Eucaristia nell'arcidiocesi di Hartford, nel Connecticut (USA), il cardinale Jean Louis Tauran, presidente del Pontificio...

DRAKE PAPÀ?/ Le parole del brano “Emotionless” confermano? “Non stavo nascondendo mio figlio dal mondo” : Si è parlato molto della presunta paternità di DRAKE nelle scorse settimane e con l'uscita di Scorpion arriva anche la verità, ecco cosa ha rivelato l'artista(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Papa : “Il mondo non ha bisogno di legalismo - ma di cura” | Sui migranti : “I populisti creano psicosi” : Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura” | Sui migranti: “I populisti creano psicosi” All’udienza generale in piazza San Pietro Bergoglio ha spiegato ai fedeli il significato dei 10 comandamenti. E sulla questione migranti ha dichiarato in un’intervista: “I populisti creano psicosi” Continua a leggere L'articolo Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di ...

Papa : mondo non ha bisogno di legalismo : ANSA , CITTA ' DEL VATICANO , 20 GIU 'Il mondo non habisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con ilcuore di figli'. Lo ha detto il Papa nell'udienza generale,nella quale ha proseguito le catechesi sui comandamenti. 'L'uomoè ...

FESTA DEL PAPÀ : QUANDO SI CELEBRA IN ITALIA?/ Data e storia : festa oggi in America - nel resto del mondo? : festa del PAPÀ: QUANDO si festeggia in ITALIA? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. Auguri a tutti i PAPÀ Americani!(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:20:00 GMT)

[L'analisi] L'appello di Papa Francesco ai petrolieri : "Solo una finanza verde per salvare il mondo" : Papa Francesco ha lanciato oggi un appello per sviluppare una "finanza verde" che supporti dirigenti e imprese del settore petrolifere e altre attività collegate all'energia nell'impegno ad accelerare ...

Saverio Raimondo a Blogo : "In tv italiana nulla di divertente - io censurato a CCN sul Papa ma non urlo allo scandalo" : Venerdì 8 giugno su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 124, andrà in onda l'ultima puntata della quarta stagione di CCN (Comedy Central News). Lo stand up comedian Saverio Raimondo ai microfoni di Blogo ha presentato così l'appuntamento di domani sera, nel quale sarà mandata in onda anche l'intervista impossibile al Presidente della Repubblica Sergio ...