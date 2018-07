Il nuovo trailer di V-Rally 4 ci presenta le discipline Hillclimb e Rally

Immortal Unchained : nuovo trailer dedicato alla storia per l'oscuro action RPG sci-fi : Immortal Unchained è il nuovo action RPG ambientato in un universo sci-fi annunciato circa un anno fa e che presto sbarcherà su PC e console.Il gioco è stato descritto come un "Dark Souls with guns", dove le meccaniche tipiche degli shooter incontrano quelle RPG. Immortal Unchained offrirà ai giocatori un vasto arsenale di armi per fronteggiare leggendari boss in brutali combattimenti a distanza e ravvicinati. Bisognerà pianificare con ...

V-Rally 4 : Rally e Hillclimb in un nuovo Trailer : Bigben e Kylotonn Racing Games mostrano 2 delle 5 discipline presenti in V-Rally 4: Rally e Hillclimb. Automobili moderne e storiche, Africa, Siberia, il deserto americano… in V-Rally 4, le sfide Rally sono sfide davvero tecniche su qualsiasi tipo di superficie, al punto che dovrai diventare un vero esperto per sperare nella vittoria. V-Rally 4 sfreccia in un nuovo ...

Il trailer di Ride - il nuovo thriller dei creatori di Mine : Due ciclisti acrobatici (Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes) ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 dollari. Quello che non sanno è che la gara si trasformerà in una corsa estrema per la sopravvivenza. Adrenalina alle stelle, come si evince dal trailer in anteprima su Wired, anche grazie alle riprese con telecamere GoPro. A dirigere Jacopo Rondinelli, alla scrittura, co-produzione e supervisione ...

Peterloo : il trailer ufficiale del nuovo film di Mike Leigh : L'economia britannica era in crisi a seguito delle guerre napoleoniche, e migliaia di cittadini erano scesero in strada per protestare. La situazione, però, degenerò per via dell'intervento delle ...

Il nuovo trailer di This is The Police 2 ci dà il benvenuto a Sharpwood : Sharpwood è un posto freddo e desolato. La corruzione si diffonde, la violenza aumenta. I culti locali guadagnano sempre più potere, così come le bande criminali. E la polizia? Ognuno deve guadagnarsi da vivere, giusto? "Servire e proteggere" - ma chi? E di chi puoi fidarti, se alcuni criminali indossano anche un distintivo? benvenuto a Sharpwood.This Is the Police 2 è in arrivo su PC, Mac e Linux in versione digitale il 2 Agosto 2018 e sarà ...

Shadow of the Tomb Raider : nuovo trailer dedicato alla città di Paititi : Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della nuova trilogia iniziata da Square Enix nel lontano 2013, ha come obiettivo quello di mostrare una Lara tutta nuova, più esperta e agguerrita di come l'abbiamo vista in passato. Oggi però parleremo dei luoghi che faranno da sfondo alle avventure di Lara, in particolare la città di Paititi.Come riporta Gamingbolt, Paititi è una città che si è sviluppata senza l'influenza del mondo moderno e della sua ...

Vikings 5b - nuovo trailer. Ecco quanto torna in TV : Cresce l’attesa per rivedere la restante parte degli episodi della Serie TV Vikings 5, che ricordiamo essere stata interrotta al 10° episodio. C’è la data ufficiale della messa in onda della seconda parte di stagione ed interessanti novità circa le anticipazioni della Serie TV. Vikings 5b, c’è la data ufficiale C’è la data ufficiale relativa alla messa in onda di Vikings. E’ quella del 28 novembre 2018. La trama ...

Animali Fantastici : I crimini di Grindelwald - il nuovo trailer! : Il sequel ambientato nel magico mondo introdotto con la saga di Harry Potter arriverà nei cinema di tutto il mondo in autunno e le sequenze inedite diffuse dalla Warner Bros. anticipano un'avventura ...

Arrow 7 e The Flash 5 nel nuovo trailer che lancia il crossover di dicembre e l’arrivo di Kate Kane : Giornata ricca quella di oggi al Comic-Con 2018 dove, a partire dalle 11.00 del mattino, ora locale, inizieranno ad arrivare notizie, trailer e rivelazioni importanti su Arrow 7, The Flash 5, Supergirl 4 e gran parte delle serie tv americane che tanto amiamo e seguiamo. In quel momento, per, in Italia sarà notte fonda e questo significa che solo domani mattina scopriremo cosa succederà nella prossima stagione tv e come sarà l'arrivo ...

Call of Duty Black Ops 4 : la mappa zombie Blood of the Dead si mostra in un nuovo trailer : Come sappiamo, Call of Duty: Black Ops 4 non proporrà una campagna single player tradizionale ma piuttosto tre diverse esperienze multigiocatore, quella classica, l'ormai famosa modalità zombie e un Battle Royale chiamato Blackout che fa il suo esordio nella longeva serie di sparatutto prodotta da Activision.Volendo cominciare a delineare e a presentare nel dettaglio i contenuti di questi tre importanti comparti del gioco, oggi Activision ha ...

Nel primo trailer de I Medici – Lorenzo Il Magnifico il nuovo protagonista Daniel Sharman (video) : "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo trailer de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, seconda stagione della serie che ha debuttato su Rai1 e nel mondo nel 2016, si apre così, con la voce fuori campo del protagonista che recita la sua celebre Canzona di Bacco (Il Trionfo di Bacco e Arianna), il canto carnascialesco da lui composto. Il nuovo volto del sequel de I Medici si ...

Norman Osborn - Silver Sable e Miles Morales nel nuovo spettacolare trailer di Spider-Man : Sembra proprio che ogni nuovo trailer dedicato a Spider-Man debba proporre quanto meno una sorpresa più o meno interessante e anche il filmato dedicato alla storia mostrato al San Diego Comic-Con non è da meno.Il filmato ci permette di dare un'occhiata da vicino a Spider-Man e al suo rapporto con Mary Jane e Miles Morales ma anche a personaggi molto conosciuti come Norman Osborn (l'alter ego classico del Goblin), Electro, Avvoltoio e Mr. ...

The Walking Dead : The Final Season ci dà un assaggio della fine del viaggio di Clementine con un nuovo trailer : Nel nuovo trailer di The Walking Dead: The Final Season possiamo avere un'anticipazione della fine del viaggio di Clementine.Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno infatti lanciato oggi il secondo trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell'ambito del San Diego ...

