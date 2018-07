Il museo di Visconti e il cinema del futuro | tutto in una notte

ilgiornale

(Di giovedì 26 luglio 2018) La villa pieds dans l'eau sul Lario, è imponente e importante. Pianta quadrata, due piani, scalinate digradanti verso l'acqua, torretta panoramica, foresteria, darsena, scuderie e 110mila metri quadrati di parco, tra il lago e il mito.Benvenuti a Villa Erba, Cernobbio, sponda occidentale del lago di Como, "Te, Lari maxime", un posto - come si dice - da. Fu costruita fra il 1898 e il 1901 dai maggiori industriali farmaceutici dell'epoca, gli Erba: marmi, affreschi, soffitti intarsiati, stanze di ispirazione manierista, stucchi, pavimentazione in ceramiche colorate e legni pregiati. Un monumento per manifestare la ricchezza e l'importanza della casata, non aristocratica ma facoltosa, e molto. La figlia Carla sposò il duca Giuseppedi Modrone. Il loro quartogenito (su sette), figlio di ricchi, nobili e mondani, fu Luchino. Qui il regista (tardivo, fino a trent'anni ...