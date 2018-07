Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana | “Stop al riconoscimento dei figli di coppie

Ilva - ArcelorMittal non convince Di Maio. Il ministro tiene in piedi il doppio binario e rilancia la procedura sulla regolarità della gara : Insoddisfacente. Dopo un'ora e mezza di faccia a faccia con i vertici di ArcelorMittal, Luigi Di Maio si presenta nella sala stampa del ministero del Lavoro e manifesta tutto il suo scetticismo sul nuovo piano messo a punto dal gruppo indiano-olandese per entrare all'Ilva di Taranto. La brevissima dichiarazione affidata ai giornalisti è puntellata da espressioni che rendono chiaro come al ministro non bastino i nuovi impegni. Ecco ...

Travaglio-Saviano - il dibattito che non ci serve sul “ministro della mala vita” : (Foto: Getty Images) Ora, che lo chiami “ministro della mala vita” o “cagnolino di Putin”, onestamente non fa troppa differenza. Il botta e risposta di questi giorni sul Fatto Quotidiano fra il direttore Marco Travaglio e Roberto Saviano (qui, qui e qui) è la quintessenza di ciò che non ci serve, in questa fase politica. Il 22 luglio è partito Travaglio nel suo editoriale intitolato “I ministri della malavita” sintetizzando snodi e sviluppi ...

Renzi : "Di Maio ministro della disoccupazione" : Matteo Renzi torna a parlare nel suo ormai classico appuntamento social settimanale “Sette notizie per sette giorni: la settimana in video, in una diretta Facebook”. L’ex presidente del Consiglio ha commentato le notizie (secondo lui) più importanti della settimana, non lesinando attacchi diretti al governo Conte e ad alcuni dei suoi ministri. Si parte, innanzitutto, con le ultime parole di Davide Casaleggio sull’importanza del Parlamento: ...

Decreto Dignità - Renzi contro Di Maio : “ministro del Lavoro? No della disoccupazione” : “Tutti a discutere su come deve essere l’indennità per i licenziamenti, su come deve essere il parere dell’opposizione su come deve essere questo o quel comma. Questo Decreto ha una storia incredibile. Hanno fatto un Decreto perché c’era necessità e urgenza e poi lo fanno iniziare a ottobre. Poi lo hanno cambiato in corso d’opera, poi nella relazione c’è scritto che si perdono 80 mila posti di lavoro. E cercano di cambiare ...

Migranti - ministro Moavero : ‘Regole della missione Sophia cambieranno - ma nel frattempo i porti italiani restano aperti’ : La missione europea Sophia cambierà, ma nel frattempo i porti italiani resteranno aperti per le navi che vi prendono parte per lo sbarco dei Migranti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero, in missione a Berlino, ha chiarito così che l’Italia non si tira indietro sulla prima accoglienza ai profughi: un’ulteriore apertura verso i partner Ue, in attesa che martedì la Commissione presenti la sua proposta sugli sbarchi ed i centri controllati, con ...

Giffoni Film Festival - il racconto della quarta giornata con il Presidente della Camera Fico ed il ministro dell'Ambiente Costa. : Infine, un passaggio sul tema del cambiamento e sull'importanza della lungimiranza in politica: "Ho una visione chiara di come devono essere affrontati i problemi. Ma accade che siamo subissati di ...

Shuttle da rivedere : sì della Regione. Il ministro : 'Penale da due milioni e mezzo' : BRINDISI - La Regione Puglia viaggia sulla stessa linea del Comune di Brindisi rispetto allo Shuttle: il progetto va rivisto e corretto per consentire il collegamento su binari e non più su gomma con ...

Decreto dignità - Migliore : “Emendamento Pd? Il ministro della disoccupazione Di Maio è un bufalaro” : Durissima invettiva del deputato Pd, Gennaro Migliore, contro il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). La miccia è data dai due emendamenti presentati dal Pd al Decreto di dignità sugli indennizzi ai lavoratori. Ieri sulla sua pagina Facebook Di Maio ha annunciato l’esistenza di un emendamento del Pd, finalizzato a “sopprimere l’articolo del Decreto dignità che ...

Migranti - ministro Moavero : porti in Italia aperti fino alla modifica della missione Sophia : "Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese". Lo ...

Ambiente - ministro Costa : pronti a creare i “Caschi verdi” per la protezione della natura : “Siamo pronti a creare i ‘Caschi verdi‘ per la protezione della natura che possano agire non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo. Oggi pomeriggio incontro la direttrice generale Unesco. Ho già trovato soldi, disponibilità e competenze. Vado a iniziare il percorso per la loro costituzione: non esistevano e lo ha pensato l’Italia e questo è motivo di vanto“: lo ha dichiarato il Ministro ...

