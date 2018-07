Il ministro Bussetti a Giffoni | ' Affronteremo il problema bullismo alla radice'

Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Non stravolgerò la Buona Scuola” : Il ministro Marco Bussetti ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del Miur. In particolare è stato confermato che le riforme del precedente governo saranno modificate ma non stravolte. Per l'università un piano pluriennale che affronti il nodo del reclutamento e dei finanziamenti carenti.Continua a leggere

Scuola - ministro Bussetti apre a lotta precariato e nuove assunzioni : Presentando al Senato le linee programmatiche del suo Dicastero, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti , forte della sua esperienza di docente e dirigente degli uffici scolastici regionali, ha ...

Il ministro Bussetti consegnerà il diploma ai genitori di Martina - la studentessa morta prima della maturità : La storia di Martina, diciannovenne studentessa di Latina morta di tumore cerebrale a pochi giorni dalla maturità, ha commosso l'Italia intera. Ora a parlare sono stati i genitori della ragazza, affidando il loro ricordo alle pagine del Corriere della Sera. Dolci le parole del padre Tino.Penso a quando mi telefonava nei giorni normali per chiedermi di andarla a prendere a scuola [...] E io allora le rispondevo che scuola era vicina a casa ...

Forza - ministro Bussetti! Tiri questo calcio di rigore prima di finire in panchina : Ora basta! L’annuncite di Matteo Salvini è solo un’arma di distrazione di massa. Nel giro di 24 giorni di governo si è occupato di tutto facendo non solo il ministro dell’Interno ma anche quello della Salute (vedi le dichiarazioni sui vaccini), dei Trasporti (vedi dichiarazioni su Tav), dell’Istruzione (vedi dichiarazioni su telecamere a scuola) e chi più ne ha più ne metta. Il “giochino” di Salvini pericoloso e perverso è chiaro ormai a tutti. ...

Scuola - prove Invalsi : il ministro Bussetti rilancia : Le prove Invalsi sono uno di quei temi per i quali il corpo docente, e il mondo scolastico in genere, spesso si divide. Molti le considerano non solo inutili ma anche deleterie per gli studenti e per l’approccio alle discipline scolastiche, altri ritengono che non sia un’idea malvagia ma va solo calibrata meglio e resa […] L'articolo Scuola, prove Invalsi: il Ministro Bussetti rilancia proviene da Scuolainforma.

Scuola - diplomati magistrali : ministro Bussetti ‘Inserita disposizione nel ddl Dignità’ : Il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sulla questione riguardante i diplomati magistrali. Come riportato dall’agenzia di informazione ANSA, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto durante un question time alla Camera dei Deputati, rispondendo ad una interrogazione avente come primo firmatario l’onorevole Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il ministro Bussetti ritiene ...

Vaccini - Grillo-Bussetti “iscrizione scuola con autocertificazione”/ ministro : “sono incinta - sarà vaccinato” : Vaccini, basterà l'autocertificazione per iscrizione a scuola: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Coordinamento Nazionale TFA : lettera aperta al ministro Bussetti : Gentile Ministro, alla Sua nomina il Coordinamento Nazionale TFA Le aveva dato il benvenuto augurandosi, forse anche un po’ ingenuamente, che un docente come Lei, che oltretutto aveva anche insegnato nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo, potesse finalmente valorizzare degnamente il percorso selettivo e formativo che ci ha portato al conseguimento dell’abilitazione. Purtroppo, però, dobbiamo […] L'articolo Coordinamento Nazionale ...

Plenaria congelata dal CDM : richiesta di intervento al ministro Bussetti : Vespa, presidente di AnDDL: “5.655 persone godono per una decisione politica. 13mila persone si disperano! E queste sono le colleghe di Gae Infanzia Storiche”. Napoli, 3 luglio – “Ieri sera il Consiglio dei ministri ha deciso di “salvare” 5.655 diplomate magistrali che hanno assunto il ruolo su ricorso e firmato un contratto con clausola rescissoria, […] L'articolo Plenaria congelata dal CDM: richiesta ...

Scuola : docente di religione scrive al ministro Bussetti (lettera integrale) : Oggetto: Riflessioni sull’esperienza vissuta da insegnante di religione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Gentilissimo Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, Le scrivo perché credo nell’importanza del dialogo con le Istituzioni e perché sento la necessità di condividere con Lei la mia esperienza di insegnante di religione durante l’esame di […] L'articolo Scuola: docente di ...

ministro Bussetti - le suggerisco un metodo : Ministro Bussetti sta rilasciando troppe interviste. Sta rischiando di mettere troppa carne al fuoco. Propongo un metodo meno televisivo, ma più convincente. Ministro Bussetti, troppe dichiarazioni e interviste Ministro Bussetti sta rilasciando molte interviste e/o dichiarazioni. Un docente dovrebbe guadagnare quanto un medico o un magistrato, dalle aule passa il futuro del Paese. Non […] L'articolo Ministro Bussetti, le suggerisco ...