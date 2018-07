Il Milan veste bianconero Serve un' accelerata per la svolta di Elliott

ilgiornale

: #Milan, Il nuovo organigramma rossonero prende forma con il passare delle ore. @leo_de_araujo tornerà in veste di r… - redboy_blog : #Milan, Il nuovo organigramma rossonero prende forma con il passare delle ore. @leo_de_araujo tornerà in veste di r… - Milannews24_com : Vi ricordate del piccolo Gianni? Il 12enne diventato idolo dei tifosi del #Milan ??? per aver insultato #Leonardo… -

(Di giovedì 26 luglio 2018), c'è un problema. E riguarda la velocità delle scelte da realizzare in una società di calcio. Abituato ai tempi biblici delle società di capitale, il fondo americano sta tradendo una lentezza che può diventare nociva per l'esito della stagione rossonera. Ieri, con una nota ufficiale, l'Arsenal ha cancellato ogni possibilità che il ceo Ivan Gazidis possa lasciare i Gunners e trasferirsi ao. "Sappiamo che ha offerte ma non ha mai accettato alcuna opportunità e sta lavorando intensamente a Singapore con il nostro nuovo allenatore Unai Emery mentre ci prepariamo per la nuova stagione": pubblicato sul sito ufficiale del club londinese è un messaggio che non lascia alcuno spazio a ripensamenti.Nel frattempo Umberto Gandini, a questo punto unico candidato per il ruolo di ad e direttore generale, reduce dal colloquio con Gordon Singer, è sempre al lavoro nel suo ufficio della ...