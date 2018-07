corrieredellumbria.corr

: Il Lyrick fa centro con il musical - Corriere dell'Umbria - CorriereUmbria : Il Lyrick fa centro con il musical - Corriere dell'Umbria - trendemoda : ?? Presentata la prossima stagione al Teatro Lyrick, tra #musica, #teatro e #intrattenimento. Un #calendario che pro… - ENRICOLIOTTI : “Lo spettacolo al centro” il fil rouge del cartellone in programma per la stagione 2018/2019 del teatro Lyrick di… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Tre gli spettacoli in programma: Lo schiaccianoci in pieno clima natalizio; i Kataklò che, come ricorda Cardinali, hanno mosso i loro primi passi proprio ale ora arrivano con Play e, poi, The ...