Il governo sale sull' Air Force | Tra i costi la jacuzzi per Renzi

Apertura in calo - spread sale a 233 - pesano tensioni governo su Tria : Mercato obbligazionario italiano in netta flessione nei primi scambi della seduta odierna, appesantito dalle notizie di stampa sul crescente isolamento del ministro dell'Economia Tria all'interno del governo

Boeri replica al governo : “Accusarmi di fare politica è sciocchezza colossale - non mi dimetto” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri replica al governo e alle accuse ricevute negli ultimi giorni: "Accusarmi di fare politica è una colossale sciocchezza, ho sempre detto quello che penso senza mai preoccuparmi di chi fosse a Palazzo Chigi". Il numero uno dell'istituto di previdenza assicura che non sta pensando alle dimissioni: "Perché mai dovrei?".Continua a leggere

Pensioni e lavoro - sale la tensione : è scontro tra governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Decreto dignità - il governo ci ripensa : niente causale per il rinnovo stagionali : La versione «bollinata» della Ragioneria dello Stato modifica la bozza precedente. Stop al taglio dal Fondo per il pluralismo dell’informazione, Anticipato l’aumento della tassa sui giochi

Decreto dignità - il governo ci ripensa : per gli stagionali non serve la causale : Il governo smina una delle trappole per le imprese insite nelle bozze iniziali del Decreto estivo, relative al lavoro stagionale. Nel testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, che attende la firma del Quirinale e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, viene inserito un comma che precisa come “i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali...

Mercato sale su rientro crisi governo Germania - rassicurazioni Tria : Seduta positiva per i Btp, che approfittano dell'allentamento delle tensioni politiche in Europa, ma anche delle nuove rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla salvaguardia dei conti pubblici italiani.

Borse in calo - sale lo spread : pesano i timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

Vaccini si vaccini no. Nel governo giallo-verde sale la tensione : Il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo rivendica la competenza sul tema, sottolinea la funzione essenziale della vaccinazione e ricorda che non sta alla politica ma alla scienza disquisire sull'...

governo - come ci stiamo divertendo mentre sale lo spread : Ah, come ci stiamo divertendo. Dopo la telenovela della formazione del Governo, che abbiamo seguito con il fiato sospeso, è iniziato un altro tormentone: il Governo del Cambiamento. Complice l’arrivo dell’estate, che predispone all’intrattenimento, tutti si aspettano grandi cose: rimpatri di massa, dichiarazioni di guerra a Malta, per ora mancano le retate degli oppositori, come in Russia, ma solo perché non esistono, gli ...

FIDUCIA ALLA CAMERA - governo LEGA-M5S/ Diretta video live : Pd-FI contro Conte - spread sale oltre 250 punti : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega ALLA CAMERA, Diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Sondaggi politici : gli italiani si fidano del governo Conte - M5s risale sopra il 30% : Gli italiani si fidano del governo guidato da Giuseppe Conte e pensano che la nascita di un esecutivo formato da M5s e Lega sia una soluzione nettamente migliore rispetto al ritorno al voto. Il Sondaggio realizzato da Swg per La7 mostra, inoltre, come il M5s sia tornato sopra il 30%, rimanendo il primo partito davanti alla Lega.Continua a leggere

Btp sale su formazione governo - spread su Spagna si mantiene ampio : La formazione di un governo politico, che ha giurato oggi pomeriggio, ha sollecitato il debito dopo giornate di grande pesantezza determinata proprio dall'incertezza politica.

Nuovo governo : Grillo non parla - poi quella dedica per Gianroberto Casaleggio : A casa di Grillo rispondono al citofono di non saperne nulla: "Il signor Grillo non c'è, è partito stamattina". Lo riporta il Secolo XIX chiedendosi perché Beppe non parli. Perché non lo fa in un ...

Beppe Grillo dedica la nascita del governo a Casaleggio : Beppe Grillo esulta per il governo giallo-verde. Lo fa pubblicando, su Twitter, una foto che lo ritrare con Gianroberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, scomparso nell'aprile 2016. Non si accontenta di rispolverare quella foto, aggiunge una frase: "Se lo puoi sognare, lo puoi fare. In alto i cuori!". Festeggia così, in modo secco, la "presa del potere". Il M5S ce l'ha fatta, è entrato nella stanza dei bottoni, forte di un grande ...