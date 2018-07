Il fine settimana a Saluzzo tra tour guidati in città e salita notturna sulla torre civica

Modica - un fine settimana all'insegna della musica in città e a Marina : A Marina di Modica in Piazza Mediterraneo primo giorno della manifestazione "Hashtag mare", stand di birra alla spina e spettacoli musicali. A Maganuco alle ore 20:00 evento "Eclisse". Sabato 28 ...

Eventi in Puglia : consigli per il fine settimana tra musica - arte e patrimoni dell'umanità : L'iniziativa prevede spettacoli, seminari, invasioni digitali, una virtual card e un portale per il rilancio dei territori. Da luglio a settembre si potranno vivere suggestioni di musica e teatro con ...

Esodo : Cav - sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Primo weekend di Esodo da bollino rosso per possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). Osservate speciali soprattutto le giornate di venerdì e sabato. Già operativo da settimane un piano straordinario della Concessionaria che prevede il potenziamento di uomini e mezzi e lo snellimento delle ...

Triggiano - in banca per depositare l'incasso del fine settimana : derubato imprenditore di Casamassima : Un imprenditore di Casamassima, proprietario di due distributori di benzina, lunedì mattina dopo aver riempito una borsa con i soldi dell'incasso di sabato e domenica, si è portato dalla sua città di ...

Spettacolare eclissi lunare nel fine settimana : Spettacolare eclissi lunare nel fine settimana Nella notte tra venerdì e sabato non ci si potrà perdere uno degli spettacoli più affascinanti del cielo Condividi Tweet Spettacolare eclissi lunare nel ...

Gibellina - Tp - : un fine settimana "lungo dieci anni" : A cinquant'anni di distanza proveremo a ripercorrere anni travagliati e intensi, attraverso tre spettacoli e due incontri. Ingresso intero ' 12,00 Ingresso ridotto ' 8,00 , Studenti ...

Premier Conte - fine settimana di relax a Sabaudia con la compagna Olivia : Sabaudia è da sempre meta di politici, imprenditori e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Fregene - caos movida selvaggia. L'ira dei residenti : 'Stop ai barbari del fine settimana. Intervenga il Prefetto' : Migliaia di giovani in spiaggia sotto l'effetto di alcool e altre sostanze. È una movida selvaggia e malata, quella di Fregene, fuori da ogni regola e che trasforma le serate della 'perla' del Tirreno ...