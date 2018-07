Il Comune incontra i ragazzi del settore giovanile del Bari | l' appello | ' Restate qui'

baritoday

: Piccoli ambasciatori di Pace a Palazzo D’Accursio - mlombardo81 : Piccoli ambasciatori di Pace a Palazzo D’Accursio - LatinaToday : Naufragata nel porto di Rio Martino, il sindaco incontra la velista svedese Marika - fedegasperi : L'Assessore al Bilancio del comune di Roma Capitale incontra il rappresentante speciale di Londra presso l’Unione E… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Chi ancora non ha cambiato squadra in seguito al fallimento del club biancorosso, è qui per partecipare all'incontro convocato dall'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli , che nei giorni scorsi ...