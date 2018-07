Il calendario di Serie A 2018 19 - Lazio-Napoli alla prima Alla settima giornata

Ecco il calendario di serie A : I campioni d'Italia della Juventus debutteranno in campionato a Verona contro il Chievo. Lo ha stabilito il calendario della serie A 2018-2019, svelato a Milano. Sempre nella 1/a giornata spiccano ...

Serie A calendario 2018/19 - tutte le giornate e i primi pronostici : Tolti i veli al calendario della nuova Serie A, stagione 2018-19. È la sfida tra Lazio e Napoli il big match della 1ª giornata, in programma tra il 18 e il 19 agosto. La Juventus campione d’Italia, con Cristiano Ronaldo protagonista attesissimo, debutterà a Verona contro il Chievo mentre la Roma andrà sul campo del Torino. Interessanti anche Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina. Questo il programma completo del turno ...

calendario Napoli Serie A 2018-2019 : debutto contro la Lazio - la Juve alla 7a : Calendario Napoli Serie A 2018-2019 – Il girone di andata Giornata 1 (19 agosto 2018): Lazio-Napoli Giornata 2 (26 agosto 2018): Napoli-Milan Giornata 3 (2 settembre 2018): Sampdoria-Napoli Giornata 4 (16 settembre 2018): Napoli-Fiorentina Giornata 5 (23 settembre 2018): Torino-Napoli Giornata 6 (26 settembre 2018): Napoli-Parma Giornata 7 (30 settembre 2018): Juventus-Napoli Giornata 8 […] L'articolo Calendario Napoli Serie A ...

calendario Milan Serie A 2018-2019 : debutto con il Genoa - poi Napoli e Roma : Inizio impegnativo per il Milan di Rino Gattuso in Serie A: esordio contro il Genoa, poi Napoli e Roma L'articolo Calendario Milan Serie A 2018-2019: debutto con il Genoa, poi Napoli e Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Milano? Date e programma di Inter-Milan : Solo due giornate dopo il derby di Roma, proprio al giro di boa dei due gironi del massimo campionato italiano di calcio, ecco che il Calendario di Serie A propone il derby della Madonnina: la stracittadina meneghina è infatti in programma il 21 ottobre 2018, alla nona giornata, ed il 17 marzo 2019, per la ventottesima giornata. Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà l’Inter. Di seguito il programma completo dei due ...