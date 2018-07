Il 4 agosto | nella chiesa di Pettino | 50° di Sacerdozio del Nunzio apostolico Mons

Roma - Palazzo Barberini - visite guidate gratuite nella Galleria Corsini fino ad agosto : Da venerdì 13 luglio a giovedì 9 agosto , le Gallerie Nazionali di Arte Antica offrono ai visitatori un programma di visite guidate gratuite in italiano e in inglese per scoprire la collezione della Galleria Corsini : l’unica quadreria settecentesca Roma na ad essere rimasta ancora oggi pressoché inalterata.Continua a leggere

10 agosto 2018 - San Lorenzo : ecco i modi più insoliti per aspettare le stelle cadenti nella magica notte dei desideri : Come trascorrere la notte di San Lorenzo? Aspettando le stelle cadenti si gusta un pic-nic, si ascolta un concerto jazz immersi in una piscina termale, ci si rilassa con un massaggio open air, ci si addormenta in un letto sul prato, si gusta una cena romantica in un antico castello o si scruta la volta celeste dall’osservatorio. Un letto sotto le stelle in Umbria Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della ...