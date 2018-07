Ikea | uno sguardo in anteprima sul nuovo catalogo

vanityfair

: Scritte nei bagni Ikea per aiutare le donne vittime di violenza: “E' uno dei pochi posti dove possono essere sole”… - repubblica : Scritte nei bagni Ikea per aiutare le donne vittime di violenza: “E' uno dei pochi posti dove possono essere sole”… - FDRCBRGM : Avvocato divorzista apre uno studio all’interno dell’Ikea e diventa milionario* ?????? - AlessioMastroi2 : -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Le novitàche anticipano il back to school e i nuovi trend dei prossimi mesi sono pensate per creare una casa su misura, dove connettersi con se stessi, in modo organizzato, ma sempre accogliente. Lo stile è scandinavo minimalista, l’atmosfera è poetica e i colori vanno dai delicati toni pastello alle fantasie grafiche monocromatiche. La parola d’ordine di questa nuova ondata di accessori e complementi per la casa è: organizzazione. Ecco quindi una rinnovata serie di soluzioni resistenti e capaci di sostenere anche i carichi più pesanti. LEGGI ANCHEtrasforma la casa con la nuova linea di Tom Dixon In cucina sono protagoniste combinazioni dallo stile tradizionale, che strizza però l’occhio alla sostenibilità: il lavello Havsen è dotato di un miscelatore che permette di consumare meno acqua, i nuovi infusi Egentid sono certificati UTZ (questa certificazione garantisce la ...