Ida Platano e Riccardo Guarnieri Temptation Island 2018 | tutti pronti a dare un lavoro

Ida E RICCARDO STANNO INSIEME/ Temptation Island 2018 : "guardando la replica" - la Platano ancora emozionata : Dopo il falò di confronto Ida Platano e RICCARDO Guarnieri tornano da Temptation Island più innamorati di pirima. L'ex dama rivive le emozioni con la replica.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:50:00 GMT)

Temptation Island : il falò di confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Ieri, 23 luglio 2018, una nuova puntata dello show televisivo Temptation Island è andata in onda su Canale 5. La puntata si è rivelata ricca di colpi di scena e uno di questi ha riguardato la fine del percorso di due concorrenti del programma: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chi sono Ida e Riccardo? L'amore tra Ida e Riccardo era sbocciato nel noto programma televisivo "Uomini e donne", creato da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. I due ...

Temptation Island 2018 - Ida Platano e Riccardo Guarnieri : "La felicità" : La coppia torna sui social e il primo scatto dell'ex dama bresciana è un saluto a tutti che conferma il bel momento che sta vivendo.

Giulia De Lellis sostiene Ida Platano : messaggio per Andrea Damante? : Ida Platano felice: il commento di Giulia De Lellis. Si riferisce a Andrea Damante? L’esperienza di Ida Platano a Temptation Island si è conclusa ieri con un epilogo inaspettato: l’ex dama di Uomini e Donne è infatti uscita felice dal programma insieme al suo Riccardo. Tanti sono stati i vip che hanno commentato la puntata, tra cui Giulia De Lellis che ha voluto sostenere la decisione di Ida di perdonare il suo fidanzato e di avere ...

Ida Platano felice dopo Temptation Island : il commento su Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano felici dopo Temptation Island L’amore ha trionfato nella terza puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha chiuso in positivo l’appuntamento di ieri sera con il reality estivo di Canale5. Il confronto anticipato tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha visto infatti ricongiungersi la coppia. La dichiarazione d’amore del cavaliere di Taranto e le parole spese per il figlio di Ida, ...

Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime - a Temptation Island tra sogni e incertezze : Tutti conosciamo il figlio di Ida Platano: si chiama Samuele, è molto piccolo perché ha tra i 7 e gli 8 anni ed è la persona più importante della sua vita. Ida si è presentata sin da subito a Uomini e Donne parlando di lui e ha sempre temuto che il suo essere madre fosse un problema per Riccardo Guarnieri. In realtà abbiamo come l'impressione che sia più lei il problema che lui: è una ragazza tanto bella e tenera quanto insicura. Nel programma ...

Temptation Island 2018 - Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme (video) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo tre puntate di Temptation Island 2018, hanno deciso di uscire assieme rafforzando le proprie consapevolezze come coppie.prosegui la letturaTemptation Island 2018, Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme (video) pubblicato su Gossipblog.it 23 luglio 2018 23:24.

Stefanì Nobile/ La tentatrice scatena la gelosia di Ida Platano (Temptation Island 2018) : La bellissima tentatrice Stefanì Nobile ha attirato l'attenzione di Riccardo Guarnieri nelle prime due puntate di Temptation Island 2018, causando le lacrime di Ida Platano.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:00:00 GMT)

DAVIDE MATTEINI / Il tentatore causa la rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? (Temptation Island 2018) : L'ex calciatore livornese DAVIDE MATTEINI e il suo rapporto speciale con Ida Platano a Temptation Island 2018: sarà lui a causare la rottura tra Ida e Riccardo?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:45:00 GMT)

