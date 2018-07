ICC | Roma Tottenham 1-4 | gol e highlights Non basta la rete di Schick

Calcio : ICC - Tottenham travolge Roma 4-1 : 6.02 Esordio amaro per la Roma all'International Champions Cup, torneo amichevole estivo al quale partecipano le migliori squadre d'Europa. A San Diego i giallorossi sono stati battuti per 4-1 dal Tottenham. Dopo essere passata in vantaggio al 3' con un gol di Schick, la formazione di Eusebio Di Francesco si è fatta rimontare e travolgere dalla squadra inglese andata a segno con Llorente e Moura,autori entrambi di una doppietta.

ICC - dove vedere Roma-Tottenham in Tv e in streaming : La Roma di capitan De Rossi debutta questa notte nell'International Champions Cup contro il Tottenham L'articolo ICC, dove vedere Roma-Tottenham in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ICC 2018 - Roma-Tottenham : probabili formazioni e orari : In porta ci sarà Vorm, in attesa del rientro del campione del mondo Lloris. Il giovanissimo Foyth , classe 1998, gioca al centro della difesa al fianco di Davinson Sanchez, con Aurier e Ben Davies ...

ICC - stanotte su Sky Sport : Juventus-Bayern - Roma-Tottenham e Milan-Manchester United : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventa Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, ...

Incendi : Agrigento - arrestato piromane mentre appICCa il fuoco : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – arrestato un piromane sorpreso mentre appiccava le fiamme a sterpaglie e rifiuti. E’ successo ad Agrigento, dove i Carabinieri hanno bloccato un 35enne che, dopo essere stato visto dai militari, ha tentato la fuga in auto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate, i Carabinieri lo hanno arrestato. Nelle sue tasche trovati accendini, fiammiferi e materiale infiammabile. ...

Probabili formazioni/ Roma Tottenham : info e orario - quote e novità live (ICC 2018) : Probabili formazioni Roma Tottenham: info e orario, quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Diego per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:34:00 GMT)

Bimba rom ferita a Roma - italiano indagato : migliorano condizioni della pICCola : È un italiano di 50 anni l'uomo indagato per lesioni gravi per il ferimento della bambina rom di un anno colpita da un piombino in via Palmiro Togliatti a Roma. L'uomo ha ammesso di...

SICCità - Raggi : “Niente emergenza acqua in estate a Roma” : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate. I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata e il livello attuale e’ di 7 cm piu’ alto di quello registrato nello stesso periodo l’anno precedente”. Lo scrive il sindaco di Roma Virginia ...

Roma : pICChia papà di un coetaneo - arrestato 17enne del clan Casamonica : Ha prima bullizzato un ragazzino e poi ha pestato il padre intervenuto per difenderlo. È l'accusa scattata nei confronti di un 17enne della famiglia dei Casamonica che è stato arrestato questa mattina ...

Seviziata - pICChiata e costretta a prostituirsi vicino Roma : arrestati i vicini della vittima : banoarrestati dalla polizia i presunti responsabili delle sevizie alla ragazza soccorsa a inizio luglio nella sua abitazione di Albano, vicino Roma, con segni di percosse, tagli e bruciature sul corpo. Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Albano hanno arrestato madre, figlia e fidanzato di quest'ultima. Si tratta di vicini di casa della vittima. A quanto ricostruito dagli investigatori i tre l'avrebbero costretta a prostituirsi a loro ...

Il medley Roby Facchinetti e RICCardo Fogli al Summer Festival accende Roma nel ricordo dei Pooh (video) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli al Summer Festival accende Piazza del Popolo nel ricordo dei Pooh, progetto che hanno concluso con il concerto del 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono saliti sul palco Romano per aprire la terza serata della manifestazione condotta da Ilary Blasi, spiegando i loro esordi come ricorda Roby Facchinetti: "Ai nostri tempi, era difficile far capire che la musica era una ...