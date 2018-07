ICC | Juve-Benfica | dettagli e dove vederla in tv

Valentino Rossi - brutte notizie : rICCo con Cristiano Ronaldo? No - la Juve ha stracciato tutto : Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo , contrordine. Il sito specializzato corsedimoto.com , tra i primi a rilanciare la notizia degli affari della società del Dottore, la VR46 , in rampa di lancio ...

Video/ Juventus Bayern (2-0) : highlights e gol della partita : doppietta di Favilli! (ICC 2018) : Video Juventus Bayern Monaco (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, amichevole valida per la International Champions Cup 2018. Decisiva doppietta di Favilli.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:24:00 GMT)

ICC : Juve parte bene - 2-0 al Bayern : ANSA, - ROMA, 26 LUG - Esordio vincente della Juventus all'International Champions Cup, torneo amichevole al quale partecipano le migliori squadre d'Europa. Sotto il diluvio di Philadelphia, i ...

Torneo ICC negli Usa : bene la Juve - male la Roma : Esordio vincente della Juventus senza Ronaldo all'International Champions Cup, il Torneo amichevole in diverse città Usa al quale partecipano le migliori squadre d'Europa. Sotto il diluvio di ...

ICC - Juventus-Bayern 2-0 : gol e highlights. Favilli show - Allegri vince all'esordio : Juventus-Bayern MONACO 2-0 32' e 40' Favilli IL TABELLINO Juventus , 4-3-3, : Perin , 70' Pinsoglio, ; Cancelo , 70' Macek, , Rugani , 54' Caldara, , Chiellini , 54' Barzagli, , De Sciglio; Marchisio ...

LIVE Juventus-Bayern Monaco - cronaca e risultato in tempo reale ICC 2018 : tre ore al via : LIVE Juventus-Bayern Monaco, inizio ore 01.05 International Champions Cup 2018, Lincoln Financial Field , Philadelphia, La Juventus fa il suo esordio all 'International Champions Cup 2018 . I ...

ICC 2018 - Juventus : lutto al braccio per la sfida col Bayern Monaco in ricordo di Marchionne : "In ricordo di Sergio Marchionne, questa notte la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio": è con queste poche righe, apparse sui profili social del club, che la Juventus ha annunciato l'...

ICC 2018 - Juve-Bayern : le probabili formazioni e orari : ... parliamo dell'edizione 2018 dell'International Champions Cup, competizione che avrà tra le protagoniste le squadre più blasonate del Mondo. A trasmettere in esclusiva tutte le ventisette gare della ...

ICC - stanotte su Sky Sport : Juventus-Bayern - Roma-Tottenham e Milan-Manchester United : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventa Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - l'affare milionario di Valentino Rossi : perché diventerà ancora più rICCo : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un affare per la Juventus , ma a fare fortuna grazie a CR7 sarà anche Valentino Rossi . Dietro il business delle nuove magliette bianconere numero 7, quelle del ...

Probabili formazioni/ Juventus Bayern : info e orario - quote e novità live (ICC 2018) : Probabili formazioni Juventus Bayern: info e orario, quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. Szczesny e Benatia aggregati ai bianconeri, assenti gli altri nazionali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:59:00 GMT)

ICC - dove vedere Juventus-Bayern Monaco in TV e in streaming : In attesa del momento in cui Cristiano Ronaldo si unirà ai suoi nuovi compagni e dell’esordio del portoghese nella tradizionale amichevole di Villar Perosa, si avvicina il momento dell’esordio della Juventus nell’International Champions Cup. Il torneo è ormai una classifca del calcio estivo a cui prendono parte i principali club europei. Questa notte al Lincoln […] L'articolo ICC, dove vedere Juventus-Bayern Monaco in TV ...

Juventus-Bayern Monaco - ICC 2018 : probabili formazioni - orario diretta TV e dove vederla : La Juventus inizia la sua stagione 2018/9 con la prima amichevole, un’amichevole particolarmente prestigiosa se pensiamo alla caratura dell’avversario, il Bayern Monaco. Una sfida, quella che si giocherà giovedì 26 luglio, alle ore 1,05 (ora italiana) che sarà valida per l’International Champions Cup 2018. International Champions Cup 2018, il debutto della Juventus La formazione di Massimiliano Allegri si presenterà in campo a ...

Via all'ICC 2018 - esordio flop del City. Juve e Inter cercano il bis : Gran parte delle partite in programma , comprese tutte quelle in cui saranno impegnate le italiane, saranno visibili in diretta su Sky Sport. Gasport