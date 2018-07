ICC 2018 | Milan-Manchester United 9-10 Servono 26 rigori per decretare la vincitrice

ICC 2018 - Rigori senza fine tra Milan e Manchester United - Gattuso a Mourinho : 'Tiriamo noi?' : Ventisei Rigori, una serie infinita e, a tratti, davvero divertente. Vince il Manchester United , ma la fortuna avrebbe potuto sorridere anche al Milan , rimasto invece a mani vuote al termine della ...

Ida Platano e RICCardo Guarnieri/ Temptation Island 2018 - tutti pronti a dare un lavoro al cavaliere? : A quanto pare la frase "sicurezza economica" ha incuriosito tutti convincendo il pubblico che Riccardo Guarnieri faccia un lavoro manageriale, ma sarà davvero così?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Video/ Roma Tottenham (1-4) : highlights e gol della partita (ICC 2018) : Video Roma Tottenham (risultato finale 1-4): highlights e gol della partita amichevole, valida per la International Champions Cup. Doppietta di Lucas e Llorente. (Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Video/ Milan Manchester United (8-9 dcr) : highlights e gol della partita (ICC 2018) : Video Milan Manchester United (risultato finale 8-9 dcr): highlights e gol della partita amichevole, valida per la International Champions Cup 2018. Decisivo errore per Kessie.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Video/ Juventus Bayern (2-0) : highlights e gol della partita : doppietta di Favilli! (ICC 2018) : Video Juventus Bayern Monaco (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, amichevole valida per la International Champions Cup 2018. Decisiva doppietta di Favilli.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:24:00 GMT)

Milan-Manchester United 1-1. Le immagini dei gol dall'ICC 2018 : La sfida tra 'diavoli' premia quelli di Mourinho, che vincono al termine di una lunghissima sequenza di calci di rigore. Lo Special One e Gattuso ci scherzano su, mentre dal dischetto si alternano ...

Roma-Tottenham 1-4 : le immagini dei gol dall'ICC 2018 : Ecco le immagini più belle della notte di San Diego SCHICK NON BASTA, LA ROMA CROLLA 4-1 COL TOTTENHAM RIVIVI LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI Roma-Tottenham

LIVE Juventus-Bayern Monaco - cronaca e risultato in tempo reale ICC 2018 : tre ore al via : LIVE Juventus-Bayern Monaco, inizio ore 01.05 International Champions Cup 2018, Lincoln Financial Field , Philadelphia, La Juventus fa il suo esordio all 'International Champions Cup 2018 . I ...

ICC 2018 - Juventus : lutto al braccio per la sfida col Bayern Monaco in ricordo di Marchionne : "In ricordo di Sergio Marchionne, questa notte la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio": è con queste poche righe, apparse sui profili social del club, che la Juventus ha annunciato l'...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : i convocati dell’Italia. SpICCano Basile - Gwend ed Esposito : Nel weekend si disputerà il Grand Prix di Zagabria, torneo di Judo che assegnerà punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La corsa verso la rassegna a cinque cerchi è incominciata da un paio di mesi ma la tappa in Croazia sarà particolarmente importante per l’Italia che poi si concentrerà esclusivamente sulla preparazione per i Mondiali. La nostra Nazionale sarà composta da 14 atleti: 6 azzurri già designati ...

ICC 2018 - Milan-Manchester United : probabili formazioni e orari : Tutte le gare saranno visibili in esclusiva su Sky Sport con un canale , 208, interamente dedicato a quello che è il più grande torneo estivo che vede coinvolge le più importanti squadre del mondo e ...

ICC 2018 - Roma-Tottenham : probabili formazioni e orari : In porta ci sarà Vorm, in attesa del rientro del campione del mondo Lloris. Il giovanissimo Foyth , classe 1998, gioca al centro della difesa al fianco di Davinson Sanchez, con Aurier e Ben Davies ...

ICC 2018 - Juve-Bayern : le probabili formazioni e orari : ... parliamo dell'edizione 2018 dell'International Champions Cup, competizione che avrà tra le protagoniste le squadre più blasonate del Mondo. A trasmettere in esclusiva tutte le ventisette gare della ...

Ida e RICCardo stanno insieme/ Temptation Island 2018 : le fake news riguardo il falò - ma la coppia è felice : Dopo il falò di confronto Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano da Temptation Island più innamorati di pirima. L'ex dama rivive le emozioni con la replica.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:01:00 GMT)