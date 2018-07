I migranti sfondano il confine tra Marocco e Spagna | assalto a Ceuta | 600 riescono a

800 migranti sfondano a Ceuta - in 600 riescono a entrare in Spagna : Circa 800 migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato oggi la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Lo riferisce la polizia spagnola sottolineando che oltre 600 di loro...

