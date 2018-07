I democratici e l' appello di Sturzo

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) Non è un caso che attorno al pensiero di, in vista del centenario dell'ai liberi e forti (18 gennaio 1919), si sia aperta una discussione dai tratti vivaci, capace di offrire per altro alcuni spunti di novità. Al popolo dei credenti aveva rivolto l'invito il Presidente della Conferenza episcopale, il card. Bassetti: l'costituisce una pietra miliare nella storia del cattolicesimo politico italiano. È una lezione che va ripresa, aggiornandola con intelligenza.Su altri versanti, l'ex radicale Taradash auspica vivamente la ripresa del progetto sturziano. Lo fa, come altri in passato, per rinverdire il contributo di un grande uomo di Chiesa e un fine intellettuale politico alla battaglia per la libertà in un'Italia strozzata, ieri come oggi, dal vincolismo e dalle resistenze dei tanti corporativismi.Qual è la novità ...