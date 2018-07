I 10 Apple Store più belli del mondo

wired

(Di giovedì 26 luglio 2018) Tutto è pronto per l’attesissima inaugurazione del nuovodi Milano. Come ormai è ben risaputo, il tempio della tecnologia Made in Cupertino aprirà ufficialmente i battenti nel cuore della metropoli lombarda oggi alle 17 in Piazza Liberty. E così, mentre gli instancabili fan della mela morsicata iniziano a sincronizzare il loroWatch in vista dell’evento, noi abbiamo deciso di lanciarci in un tour intorno al, per rivedere le immagini deglipiùdel pianeta. Dall’iconico parallelepipedo trasparente della Fifth Avenue di New York al leggendario cilindro di Shanghai, passando per la più tradizionale – ma non per questo meno affascinante – soluzione trovata in quel di Madrid. Fino ad arrivare al nuovissimo spazio inaugurato nello scorse settimane nella città di Macao, in Cina: un suggestivo edificio di pietra semi-trasparente ...