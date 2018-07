Hyundai - Le prime immagini della i30 N Fastback

quattroruote

(Di giovedì 26 luglio 2018) Lapresenterà la nuova i30 Nentro la fine del 2018. La conferma è giunta da un comunicato ufficiale, accompagnato da alcunedel prototipo in azione sul pista del Nürburgring. Laaffiancherà così la i30 e la Veloster come terzo modellogiovane gamma sportiva N, accompagnata recentemente anche dagli allestimenti N Line dedicati ai modelli con propulsori benzina e diesel di potenza inferiore.Primi teaser dei prototipi. La i30 Ndovrebbe condividere con la i30 cinque porte l'intero powertrain, anche se lanon ha per il momento confermato i dati tecnici. Le, coerenti con le foto spia viste fino a oggi, consentono di notare la nuova veste aerodinamicavettura, dotata di un aggressivo paraurti anteriore e di un'appendice fissa in coda. Anche il doppio terminale di scarico e i cerchi di lega maggiorati sono di ...