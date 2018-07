Hysaj | ' A Napoli sto benissimo Ancelotti è un grandissimo allenatore | vogliamo vincere

Arias a un passo dal Napoli : le cifre - blindati Hysaj e Zielinski : Intanto il club del presidente De Laurentiis è al lavoro per blindare un altro terzino destro, l'albanese Hysaj e il centrocampista polacco Zielinski : sempre secondo la Gazzetta dello Sport , per ...

Napoli - agente Hysaj : “Sarri lo voleva al Chelsea” : “Il futuro di Hysaj ? Diciamo che avrebbe potuto seguire Sarri al Chelsea e anche De Laurentiis ha ammesso che il tecnico dei blues voleva 3/4 azzurri, cosa vera. Ora è concentrato sul presente, e con Ancelotti potrà anche proporsi in fase offensiva, mentre con mister Sarri la priorità era la fase difensiva. Rinnovo col Napoli ? Sarò a Dimaro anche per questo motivo, ne parleremo e vedremo se c’è volontà da entrambe le ...

Napoli - Hysaj : “crediamo allo scudetto” : “Lo scudetto? Noi crediamo in tutte le competizioni, poi vedremo come andrà a finire”. Lo ha detto Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli. Il difensore a Dimaro sta iniziando la sua quarta stagione in azzurro che sarà caratterizzata dalla sfida alla Juventus di Ronaldo: “Con Ronaldo alla Juventus e Ancelotti al Napoli – ha detto in un’intervista a Sky Sport – sarà una bella lotta, c’è anche ...