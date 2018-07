Heidi Klum parla del fidanzato Tom Kaulitz e dei loro 17 anni di differenza

Heidi Klum - lato B in mostra a 45 anni/ Foto - fisico mozzafiato : merito della dieta e di Tom Kaulitz? : Heidi Klum, lato B in mostra per la super modella di 45 anni: la Fotografia su Instagram mostra il fisico mozzafiato, merito della dieta e di Tom Kaulitz?(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:14:00 GMT)

Heidi Klum e Tom Kaulitz non si nascondono più : Ad Heidi Klum, 45enne ex modella, i fidanzati piacciono giovani. È così da quando ha detto addio al marito Seal, nel 2014. Così dopo la storia con il 31enne Vito Schnabel, mercante d’arte oggi legato ad Amber Heard, ex signora Depp, le attenzioni si sono focalizzate su Tom Kaulitz, musicista dei Tokio Hotel classe 1989. Un caso, senz’altro, Heidi non parrebbe essere un’estimatrice seriale di toy boy, almeno guardando alle sue ...

Heidi Klum : ufficializzata la storia con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel a Cannes 2018 : Insieme sul red carpet The post Heidi Klum: ufficializzata la storia con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel a Cannes 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Cannes 2018 - primo red carpet di coppia per Heidi Klum e Tom Kaulitz : Heidi Klum esce con Tom Kaulitz dei Tokyo Hotel 44 anni lei, 28 lui. E' nato un amore tra Heidi Klum e Tom Kaulitz? primo atteso red carpet di coppia per Heidi Klum e il suo nuovo toy boy Tom Kaulitz, storico cantante dei Tokio Hotel. I due hanno fatto la gioia dei paparazzi sul red carpet del Festival di Cannes. La top model tedesca, 44 anni, e il 28enne hanno partecipato ...

Heidi Klum : ufficializzata la storia con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel a Cannes 2018 : Insieme sul red carpet The post Heidi Klum: ufficializzata la storia con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel a Cannes 2018 appeared first on News Mtv Italia.