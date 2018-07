blogo

: HBO al TCA oltre Game of Thrones: il ritorno di Veep, il pilot di Watchmen, il film di Deadwood - SerieTvserie : HBO al TCA oltre Game of Thrones: il ritorno di Veep, il pilot di Watchmen, il film di Deadwood - Varych4 : HBO al TCA oltre Game of Thrones: il ritorno di Veep, il pilot di Watchmen, il film di… - tvblogit : HBO al TCA oltre Game of Thrones: il ritorno di Veep, il pilot di Watchmen, il film di… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il Presidente di HBO Casey Bloys ha parlato a lungo durante il TCA Summer Tour (Television Critics Association) soffermandosi sui progetti del canale cable sia quelli in onda che quelli futuri, tra cui ovviamente non è mancata una parentesi dedicata aofe al suo possibile spinoff.of8, l'ultima stagione in onda 'nella prima metà del 2019' prosegui la letturaHBO al TCAof: ildi, ildi, ildi Deadwood pubblicato su TVBlog.it 26 luglio 2018 13:20.