Harry Styles è in Italia e starebbe imparando la nostra lingua

Harry Styles : non indovinerai mai quanti soldi ha donato in beneficenza grazie al suo tour : Harry dal cuore d'oro <3

Katherine Langford : devi conoscere la sorella Josephine - che reciterà in un film ispirato a Harry Styles : Hai presente la saga "After"?

Harry Styles : è finito il Live on Tour. Ecco i suoi 5 momenti più belli : Treat people with kindness

Il presunto coming out di Harry Styles in concerto : "Sono gay - lo siamo tutti un po' - giusto?" (video) : Il presunto coming out di Harry Styles in concerto durante l'ultima data del suo tour mondiale la ciliegina sulla torta di uno spettacolo che per mesi ha fatto della bandiera arcobaleno il suo simbolo. L'Harry Styles: Live On Tour si è concluso nel fine settimana a Inglewood, negli Stati Uniti, con una dichiarazione del cantante sul palco: "Sono gay! Vi amo tutti e grazie per essere venuti! siamo tutti un po' gay, giusto?".

Shawn Mendes scatenato al concerto di Harry Styles : Così felice non l'hai mai visto!

Harry Styles : la ex Kendall Jenner all'ultimo concerto del tour - insieme a tante altre star : Il Live on tour è finito

Coming out al concerto di Harry Styles con l'aiuto della folla - la madre ringrazia : video dal concerto : Confermando la sua vocazione ad essere icona gay e supporter dei movimenti LGBTQ, Harry Styles ha aiutato una fan a fare Coming out durante uno degli ultimi concerti del suo tour mondiale. L'ex One Direction ha invitato la giovane Grace a salire sul palco durante il suo concerto dell'11 luglio scorso in California, attirato dal cartello che recitava una promessa: "Farò Coming out con i miei grazie a te".

Harry Styles contro il razzismo - il supporto del cantante al movimento Black Lives Matter durante i concerti (video) : La voce di Harry Styles contro il razzismo e l'omofobia durante il mese del Pride: il cantante si distingue per l'impegno sociale e le dediche speciali riservate durante i suoi concerti nell'ambito del Live On Tour 2018. Solito salire sul palco con bandiere arcobaleno in sostegno alla comunità lgbtq e ai diritti delle persone omosessuali, recentemente Harry Styles si è fatto anche portavoce del movimento anti-razzista chiamato Black Lives Matter.

Anche Sign Of The Times di Harry Styles tra i migliori brani del secolo : la classifica di Rolling Stone : The Rolling Stone Magazine ha pubblicato una classifica della canzoni più belle di questo secolo: tra i brani, Anche Sign Of The Times di Harry Styles, singolo d'esordio del cantante britannico, membro degli One Direction. Nella classifica pubblicata da Rolling Stone si elencano tutti i migliori brani rilasciati dal 2000 sino ad oggi: appaiono tanti nomi della musica internazionale, da Gwen Stefani ai Daft Punk, dai Green Day a Rihanna e Katy Perry.

Harry Styles nudo nel backstage del Live On Tour mentre gioca a ping pong : la copertina di Rolling Stone Magazine (foto) : Harry Styles nudo sulla copertina di The Rolling Stone Magazine, in uscita prossimamente. Una fotografia postata dall'account ufficiale della Tournée di Harry Styles ha svelato l'uscita in anteprima di un numero dedicato al cantante britannico. Scattata dalla fotografa ufficiale del Tour Hélène Marie Pambrun, la fotografia ormai diventata virale ritrae Harry Styles nudo nel backstage della Tournée mondiale che da fine febbraio tiene impegnato il cantante.