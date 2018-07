Hackerano un profilo Twitter di una serie tv per fare scam di criptovalute

wired

(Di giovedì 26 luglio 2018) (Foto:) Qualcuno si è appropriato di un accountdedicato a una vecchia trasmissione televisiva per veicolare truffe di. Per farlo, è anche riuscito a impersonare un’altra persona influente e verificata. Bingo. La situazione è in fase di aggiornamento: se quando The Next Web ha lanciato la notizia l’account in questione – @AlmostHumanFOX – riportava come immagine quella di Justin Sun (oltre 400mila follower), fondatore e CEO della società cinese di blockchain Tron, al momento della scrittura di questo articolo la fotoè sparita (c’è la sagoma di chi non sceglie un’immagine) e il nome visualizzato è costituito da tre puntini di sospensione, sempre con rigorosa spunta blu. Mentrerimuove l’etichetta diverificato dagli account che modificano i nomi utente, consente agli account verificati di cambiare il nome ...