Guido Meda | ' MotoGP ancora su Sky | è grazie a voi!'

MotoGP - GP Catalunya 2018 : 'Un podio - tre campioni del mondo' - l'editoriale di Guido Meda : A Barcellona non si va sul podio per caso. L’assenza di Lorenzo era un’anomalia, oggi sanata. Lui, Marquez e Rossi sono tre pianeti in collisione, ma sono i migliori. E Valentino, nonostante una moto ancora indietro, è un’altra volta aritmeticamente l’unico vero contendente per il titolo--Max Biaggi, un ex di lusso che la sa parecchio lunga, guarda verso il podio della MotoGP e afferma semplicemente: “Guardate chi c’è lassù”. E senza dire altro ...

Jorge Lorenzo in Yamaha : la clamorosa bomba di Guido Meda - gli scenari : L’esperienza di Jorge Lorenzo con la Ducati non è stata positiva ed adesso si profila una soluzione clamorosa per il futuro del maiorchino come dichiara Guido Meda attraverso la pagina Facebook: “le cose dovrebbero stare così. Allora, la Yamaha non risulta aver promesso nessuna terza moto a Lorenzo. PERÓ, Lorenzo potrebbe avere in mente di fare LUI un team clienti per la Yamaha, con se stesso come pilota. E con la benedizione di ...