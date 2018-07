Grindel respinge l’accusa di razzismo nel caso Ozil

calcioweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il presidente della Federcalcio tedesca (DFB) Reinhardha respinto le accuse dineldi Mesut. “I valori della DFB sono anche i miei valori”, ha affermato in una dichiarazione sul sito Web della DFB. “Diversità, solidarietà, anti-discriminazione e integrazione sono tutti valori che mi stanno a cuore”. Tuttavia, ha aggiunto: “Come presidente avrei dovuto dire in modo inequivocabile che cosa per me come persona e per tutti noi come federazione è ovvio: ogni forma di ostilità razzista è insopportabile, inaccettabile e intollerabile”.ha lasciato la nazionale domenica scorsa per le controverse foto scattate con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prima della Coppa del Mondo. (AdnKronos)L'articolol’accusa dinelCalcioWeb.