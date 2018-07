Grecia | bilancio incendi sale a 81 morti

Grecia - continuano le ricerche delle vittime. Sale a 80 morti il bilancio : continuano incessanti le ricerche casa per casa e lungo la costa, delle vittime degli incendi divampati lunedì nel circondario di Atene, a Rafina, Kineta e Mati. Proprio a Mati la piccola città ...

Situazione drammatica in Grecia : sale a 79 il bilancio delle vittime degli incendi [FOTO e VIDEO] : 1/88 ...

Incendio Atene - 74 morti e 187 feriti/ Video ultime notizie : apocalisse in Grecia - il bilancio è provvisorio : Incendio Atene , Video e ultime notizie dalla Grecia : “Qui come Pompei”, raccontano i sopravvisuti. bilancio morti e feriti potrebbe aggravarsi. Pescherecci e yacht partecipano ai soccorsi(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:59:00 GMT)

Incendio Atene - Grecia : 74 morti/ Ultime notizie : il bilancio supera le 100 vittime? : Incendi in Grecia, fiamme alle porte di Atene: migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta morti accertati, anche bambini.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:46:00 GMT)