Grand Hotel Excelsior film stasera in tv 26 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 26 luglio 2018)è ilin tv giovedì 26in onda in prima serata su Rete 4. La commedia diretta da Castellano e Pipolo ha come protagonista con Adriano Celentano, Diego Abatantuono, Carlo Verdone. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: Commedia ANNO: 1982 REGIA: Castellano, Pipolo CAST: Adriano Celentano, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Aldina Martano, Andrew Omokaro, Fernando Cerulli DURATA: 114 Minutiin tv:Alsi incontrano persone, si intrecciano storie, scoppiano amori ed incomprensioni tra momenti die divertimento. Come la storia del burbero proprietario dell’, ...