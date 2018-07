GP Ungheria | gli orari del weekend in TV

F1 - GP Ungheria 2018 : Red Bull arbitro mondiale. All’Hungaroring può togliere punti a Ferrari e Mercedes : Ultimo appuntamento prima della pausa estiva. A Budapest è tempo del GP di Ungheria. L’occasione giusta per la Ferrari e Sebastian Vettel di riprendere subito la via dopo la sbandata di Hockenheim. L’errore di Seb ha ribaltato la classifica, complice la vittoria di Lewis Hamilton, che è uscito dal GP tedesco con il bottino pieno, vincendo dopo la rimonta dalla 14esima posizione e prendendosi contemporaneamente la vetta della ...

Cicciolina in lacrime per il taglio dei vitalizi : 'Qui solo tasse - torno in Ungheria' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo dello spettacolo nelle vesti di attrice porno, conquistandosi anche il 'titolo' di una delle più famose pornodive del settore. La sua carriera non è stata solo film e scene hot, visto che la Staller, nel 1985 si è iscritta al Partito Radicale per iniziare una personale battaglia contro il nucleare in Italia. Ma la svolta nella vita dell'attrice è arrivata nel 1987, quando con circa ...

F1 - GP Ungheria 2018 : come vederlo in tv. Gli orari e il programma su Sky e TV8 : Nel weekend del 27-29 luglio si disputerà il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring andrà in scena l’ultima corsa prima della pausa estiva: ultimo sforzo per i piloti che nell’ultimo mese non hanno avuto tregua con ben cinque gare in sei fine settimana. Ritmi folli per il Circus, gli uomini al volante e quelli nei box iniziano ad accusare la fatica ma non bisogna mollare proprio ...

Cicciolina in lacrime a Montecitorio/ Tagli ai vitalizi? "Me ne torno in Ungheria!" : L'ex Cicciolina non vuole rinunciare al suo vitalizio e continua a lanciare accuse e "minacce" presentandosi in lacrime a Montecitorio per dire no alla legge e ai Tagli(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Listeria da surgelati - richiamati anche gli spinaci Ungheria. RASFF lancia allerta alimentare rischio grave : Si allargano i ritiri di prodotti surgelati per il rischio di contaminazione da Listeria. A lanciare l'allerta alimentare oggi il RASFF. Il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi , ...

Migranti - il ‘divieto di accoglienza’ di Orbàn parla chiaro : l’Ungheria vuole porre fine al sogno europeo : Mentre la procura antimafia di Palermo chiede una volta per tutte l’archiviazione delle indagini sui presunti collegamenti tra le ong che operano soccorsi in mare e trafficanti perché inesistenti e, non solo, sancisce che l’operato di queste ong è perfettamente in regola con le leggi italiane; mentre Juncker corre in aiuto a Merkel con il suo “summit” di domenica per permettere a Seehofer, il ministro (Csu) degli Interni, di rispedire i ...

Scherma – Campionati Europei : solo argento per l’Italia nella sciabola maschile - gli azzurri cedono in finale contro l’Ungheria : Niente da fare per gli azzurri della sciabola maschile, in finale arriva la sconfitta contro l’Ungheria che vale l’argento I Campionati Europei di Scherma di Novi Sad si chiudono con l’ottava medaglia per l’Italia. Gli azzurri vincono l’argento nella sciabola a squadre. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41 e in semifinale la Germania per 45-44, ...

Scherma - Europei 2018 : sciabolatori d’argento! Gli azzurri si arrendono in finale all’Ungheria : L’Italia chiude con l’argento nella gara a squadre di sciabola maschile gli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano ha realizzato un grande torneo, ma si è dovuto arrendere in finale all’Ungheria, vicecampione iridata ed olimpica in carica, con il punteggio di 45-33. Una finale che ha visto gli ungheresi mantenersi sempre in vantaggio. I magiari hanno ...

Ungheria - ok Parlamento a divieto accoglienza migranti economici : Ungheria, ok Parlamento a divieto accoglienza migranti economici Ungheria, ok Parlamento a divieto accoglienza migranti economici Continua a leggere L'articolo Ungheria, ok Parlamento a divieto accoglienza migranti economici proviene da NewsGo.

L’Ungheria cambia la Costituzione e dice no all’accoglienza dei migranti economici : Con 180 voti favorevoli e appena 18 contrari il Parlamento ungherese ha approvato la norma che vieta l'accoglienza dei migranti economici, cioè coloro che non fuggono da guerre e persecuzioni ma dalla fame e dalle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici.Continua a leggere

L’Ungheria cambia la Costituzione e dice no all’accoglienza dei migranti economici : L’Ungheria cambia la Costituzione e dice no all’accoglienza dei migranti economici Con 180 voti favorevoli e appena 18 contrari il Parlamento ungherese ha approvato la norma che vieta l’accoglienza dei migranti economici, cioè coloro che non fuggono da guerre e persecuzioni ma dalla fame e dalle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici.Continua a leggere Con 180 […] L'articolo L’Ungheria cambia la Costituzione e dice no ...

Migranti - l'Ungheria mette in Costituzione il divieto di accoglienza : Non è una novità vista la politica del governo di destra guidato da Vicktor Orban, l'Ungheria è in profonda crisi economica e deve moltissimo e si regge agli aiuti che arrivano da Bruxelles, ma Orban ...

Migranti - l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza : Migranti, l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza Migranti, l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza Continua a leggere L'articolo Migranti, l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza proviene da NewsGo.

Orban “Divieto accoglienza in Costituzione Ungheria”/ Legge elude quote migranti "contro lo speculatore Soros" : Ungheria: Orban, "Divieto di accoglienza in Costituzione". La Legge "Stop Soros" presto votata in Parlamento: mossa per evitare le quote Ue sui migranti, ira Ue(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:38:00 GMT)