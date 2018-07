Governo | Renzi | aereo non per me ma per missioni internazionali 2

meteoweb.eu

: “Soldi a Verdini per spingere il governo Renzi a nominare giudice corrotto al Consiglio di Stato” #26luglio - fattoquotidiano : “Soldi a Verdini per spingere il governo Renzi a nominare giudice corrotto al Consiglio di Stato” #26luglio - petergomezblog : Verdini indagato per finanziamento illecito: “Prese 300mila euro per spingere governo Renzi a proporre al Consiglio… - RaiNews : Governo, Conte rescinde il contratto di leasing per l'Airbus voluto da Renzi ? -

(Di giovedì 26 luglio 2018) (AdnKronos) – “Era un mezzo -scrive ancorasu Facebook- a servizio delle nostre politiche di rilancio dell’export. Non è un caso se io non ci ho mai messo piede: usavo lo stessoche hanno usato tutti i premier, tutti, quelli prima di me e quelli dopo di me. Oggi però Di Maio e Conte -all’unisono- parlano di nuovo ‘dell’di’. Mi fa piacere che Di Maio abbia permesso a Conte di parlare e sono rassicurato, come tutti gli italiani, di sapere che il nostro premier stia bene. Il punto politico è che Di Maio ha scritto un decreto che farà licenziare 80mila persone. E non sapendo come cambiare discorso, rilancia le vecchie bufale di un tempo”. “Tutto bene, se non fosse che adesso Di Maio è ministro. E dovrebbe occuparsi di lavoro e sviluppo economico, non di creare disoccupati. Perché alla fine ildel ...