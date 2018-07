Governo | domani alle 12 Consiglio dei ministri

**Governo : Fraccaro - domani giuramento alle 13 - deleghe entro giovedì** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La squadra dei viceministri e sottosegretari giurerà a palazzo Chigi domani alle 13. Lo ha detto il ministro Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. Per quanto riguarda la deleghe, al Cdm di oggi non se ne sarebbe parlato. La questione dovrebbe essere chiusa “entro giovedì”, ha spiegato Fraccaro. L'articolo **Governo: Fraccaro, domani giuramento alle 13, deleghe entro giovedì** sembra essere il primo ...

Un italiano su otto domani si recherà alle urne - primo test del nuovo Governo : Sette mln di italiani si recheranno alle urne per un turno amministrativo che riguarderà complessivamente 761 comuni. Tra questi sono compresi venti importanti capoluoghi. Lega e M 5s si presentano ...

**Governo : Conte - domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – "Il #governodelcambiamento ha ottenuto la fiducia del Senato. domani si prosegue alla Camera e poi si inizia davvero a lavorare per il Paese". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Fiducia Senato domani alle 19.30 - mercoledì h 17.45 alla Camera : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: voto di Fiducia domani al Senato alle ore 20, alla Camera invece sarà mercoledì dalle 17.45. Primi problemi all'esecutivo Conte su migranti e flat tax(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Governo : Conte al lavoro - domani il voto di fiducia al Senato : Chiuso nel suo ufficio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al lavoro con il suo staff per scrivere di suo pugno il discorso che terrà domani , 5 giugno, in Parlamento. Una dichiarazione ...

Governo - domani alle 19 - 30 il Senato voterà la fiducia. La Camera mercoledì alle 17 - 40 : La sua presenza è una risposta a Roberto Calderoli , Lega, , che lo aveva accusato di non voler più partecipare ai lavori parlamentari , ovvero di 'andare in giro per il mondo a fare conferenze a ...

Roma, 4 giu. (AdnKronos) – "domani nel dibattito sulla fiducia al Governo Conte, interverranno in aula per il gruppo del Pd, il vicepresidente Franco Mirabelli, il Senatore Antonio Misiani, già membro della V commissione bilancio della Camera, la senatrice Teresa Bellanova, già vice ministro dello Sviluppo economico, ed infine Matteo Renzi, ex presidente del consiglio. La dichiarazione di voto sarà espressa dal capogruppo Andrea

Governo Conte : domani alle 19 : 30 voto di fiducia al Senato : 17.00 - Appuntamento alle 19:30 in Senato per il voto di fiducia al Governo Conte. Il premier prima esporrà il programma di Governo a Palazzo Madama, poi andrà alla Camera per depositarlo e alle 12 tornerà in Senato per la discussione e il voto di fiducia. Presso la Camera alta il Governo Conte ha solo 6 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta e cioè 167 (58 dei Senatori leghisti e 109 dei 5 stelle).A quattro giorni dal giuramento del ...

Governo - domani alle 12 Conte al Senato - fiducia nel pomeriggio : Roma, 4 giu. , askanews, domani alle 12 a Palazzo Madama ci saranno le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel pomeriggio si terrà il dibattito e il voto di ...

Governo Conte - domani la fiducia al Senato : inizio alle 12 con le dichiarazioni programmatiche : alle 12 di domani, martedì 5 giugno, il Governo guidato da Giuseppe Conte affronterà la prova del voto di fiducia al Senato. Si aprirà con le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, a cui faranno seguito la discussione generale e la votazione, che dovrebbe avere inizio intorno alle 19.Continua a leggere