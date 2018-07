Governo | Buffagni M5s | “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della

Buffagni a Tgcom24 : 'Savona dovrà avvisare Governo se indagato' : "Savona è un ministro importante del nostro governo: aspettiamo di capire di cosa si tratta. Nel contratto di governo abbiamo già previsto fattispecie di questo tipo: ministri eventualmente coinvolti ...

Buffagni a Tgcom24 : “Savona dovrà avvisare Governo se indagato” : Buffagni a Tgcom24: “Savona dovrà avvisare governo se indagato” Buffagni a Tgcom24: “Savona dovrà avvisare governo se indagato” Continua a leggere L'articolo Buffagni a Tgcom24: “Savona dovrà avvisare governo se indagato” proviene da NewsGo.

Nel mirino del Governo anche l'Eni. Il sottosegretario Buffagni : "Pagani braccio destro di Padoan - lasci il posto in cda" : "Nella più grande azienda di Stato quotata, l'Eni, un dirigente che è stato braccio destro di Padoan, il dottor Pagani, è stato nominato nel cda in quota Governo. Non fa più parte Governo e continua a stare lì. Aspettiamo che si dimetta togliendo dall'imbarazzo il Governo. Ci aspettiamo che liberi il posto". Così ospite di Tgcom24 il sottosegretario M5S alla presidenza Stefano Buffagni. "Vorremmo evitare ...

**Governo : Crimi a Editoria - anche Buffagni entra** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ha nominato 45 Sottosegretari di Stato, nei limiti imposti dalla legge. Si legge nella nota di palazzo Chigi. Alla presidenza del Consiglio dei ministri: Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo, Simone Valente (Rapporti con il parlamento e democrazia diretta); Mattia Fantinati (Pa); Stefano Buffagni (Affari regionali e autonomie); Giuseppina Castiello (sud); Vincenzo Zoccano (Famiglia e ...

**Governo : Crimi a Editoria - anche Buffagni entra** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ha nominato 45 Sottosegretari di Stato, nei limiti imposti dalla legge. Si legge nella nota di palazzo Chigi. Alla presidenza del Consiglio dei ministri: Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo, Simone Valente (Rapporti con il parlamento e democrazia diretta); Mattia Fantinati (Pa); Stefano Buffagni (Affari regionali e autonomie); Giuseppina Castiello (sud); Vincenzo Zoccano (Famiglia e ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Buffagni, l'uomo del Movimento che ha in mano il dossier' nomine partecipate', potrebbe andare al ministero dell'Economia come vice di ***Giovanni Tria***. Ma quella in via XX Settembre è una casella ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...