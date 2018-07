Governo | aria di crisi in autunno Tria | “C’è incomunicabilità” 

Governo : Di Maio difende la segretaria particolare : 'Onesta e leale' : "Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Prosegue con altre risposte positive l’offensiva del Governo italiano per superare il principio di Dublino - in base alla solidarietà “volontaria” approvata dall’ultimo Consiglio Ue : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

UE : Il Governo Conte stringe un accordo - redistribuzione migranti solo su base volontaria : Il Governo italiano ha appena sottoscritto un accordo di compromesso con tutti gli altri stati dell'Unione Europea sulla questione dell'immigrazione, riuscendo a far passare il concetto che le frontiere italiane siano considerate come appartenenti all'Europa e quindi che il nostro Paese non possa essere lasciato solo di fronte al problema dei flussi migratori incontrollati. Il compromesso raggiunto questa notte a Bruxelles è riassunto nel fatto ...

Commissariamento Figc - le 4 componenti chiedono l'intervento del Governo : ... 'si è pervenuti alla determinazione di investire della specifica questione sia gli organismi internazionali calcistici, sia i competenti organismi di vigilanza, tra cui l'Ufficio Sport della ...

Superamento commissariale - Oliverio : "i dovuti riconoscimenti al nuovo Governo" : Purtroppo devo riconoscere che la parte politica a cui appartengo e che fino a qualche mese fa è stata al Governo del Paese, nonostante le mie reiterate proteste e sollecitazioni, non ha risolto il ...

Caporetto Variante Aurelia - l'opposizione : "Regione e Governo si attivino per trovare soluzioni" : Ma è anche un duro colpo all'economia spezzina, per le numerose aziende dell'indotto del cantiere e complessivamente per un settore edile ancora in crisi. La Variante Aurelia è un'opera essenziale ...

Governo - la promessa Di Maio ai giovani senza occupazione : “Restate in Italia - ridurremo il precariato” : “Dobbiamo ridurre il precariato e dare speranze a questi ragazzi, ai Neet (not engaged in education, employment or training, ndr). Ragazzi che magari hanno lavorato ma poi hanno scoperto che avevano un lavoro in cui il contratto si rinnovava ogni settimana, che venivano sfruttati economicamente. Ragazzi che spesso non hanno neanche la forza di farsi un biglietto e andare a Londra a lavorare. Ma io dico ‘restate qui, perché adesso ...

Maria Elena Boschi - la beffa atroce : chi sono i suoi due fedelissimi passati con i leghisti e rimasti al Governo : Ha lasciato Palazzo Chigi, Maria Elena Boschi . Ma due suoi fidatissimi collaboratori no: sono rimasti al governo e, sorpresa, sono stati scelti da due ministri della Lega . Non solo viceministri e ...

Governo Conte - dalla sottosegretaria amica di Cosentino ai dibattiti sulla “negritudine” : ecco chi sono i sottosegretari : Di tweet del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è già pieno il mondo (di internet): quella volta che disse che ancora non crede allo sbarco sulla Luna, l’altra in cui paragonava l’uscita di Imagine a “Italia5Stelle“, l’altra ancora in cui si felicitava del fatto che il Restitution Day era “più rivoluzionario dagli omicidi di Falcone e Borsellino” (notevole anche per la difficile ...

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani “ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Conte, in cdm ordinaria amministrazione, io in partenza per G7 sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani “ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Conte, in cdm ordinaria amministrazione, io in partenza per G7 sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Renzi : “Voi giustizialisti - noi garantisti. Al nome di Davigo - rispondiamo con Beccaria ed Enzo Tortora” : “Voi non siete il bipolarismo di domani, voi siete la coalizione di oggi e di domani”. E “altro che Terza Repubblica, continua la Prima”. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento dopo il discorso per la fiducia di Giuseppe Conte, in Senato. “Noi siamo una cosa diversa. Sulla giustizia siamo per il garantismo, non per il giustizialismo. Quando sentiamo il nome di Davigo, rispondiamo con Beccaria ed Enzo ...

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Maria Elena Boschi - look impeccabile per l'ultima volta al Governo : Maria Elena Boschi, tutta di blu vestita, per la sua ultima apparizione da sottosegretaria dopo il suono della campanella e i sorrisi rilassati tra ex e neo premier, si riprende per un attimo la scena.