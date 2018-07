Golf – Des Iles Borromées Open | il francese Foret e Andrea Saracino in testa dopo il

Golf – Des Iles Borromées Open - tutto pronto per il torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour : L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World vinta con “meno 38” dalla squadra di Pietro Ricci Inizia sul percorso del Golf Des Iles Borromées, a Brovello Carpugnino (VB), il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées ...

Golf - Molinari : 'E adesso la Ryder Cup' : Il volto di Francesco Molinari si rispecchia nella Claret Jug. La vittoria del torinese nell'Open Championship di Golf è finora la principale impresa di uno sportivo azzurro nel 2018.

La lezione di Molinari E adesso il Golf azzurro ha un'occasione unica : ... come il torinese ha saputo fare squadra, circondandosi negli anni di esperti come Dave Alred e Phil Kenyon che lo hanno aiutato a migliorare in ogni settore del gioco, così il mondo del green ...

Golf : Al club Courmayeur Grandes Jorasses lo sport incontra la solidarietà : Una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà ai piedi del Monte Bianco. Domani, mercoledì 18 luglio, il Golf club di Courmayeur et Grandes Jorasses ospiterà una gara finalizzata a raccogliere denaro per il Fondo 'Oggi ...

Golf – Italian Challenge Open - vince lo svedese Soderberg - italiani lontani dalle posizioni di vertice : Al CG Is Molas sono terminati in media classifica Francesco Laporta e Filippo Bergamaschi Lo svedese Sebastian Soderberg è tornato al successo dopo due anni imponendosi con 267 (64 67 71 65, -17) colpi nell’Italian Challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si è disputato sull’impegnativo percorso del Circolo Golf Is Molas (par 71) a Pula ...

Vela terapia riabilitativa : Itaca di notte nel Golfo Gardesano di Salò : Itaca idi notte nel Golfo Gardesano di Salò: tutti i dettagli Venerdì sera il progetto di Vela terapia riabilitativa di Itaca dell’Ail di Brescia, Bergamo e Verona ha fatto tappa alla Canottieri Garda. Qui era in programma la veleggiata in notturna del Golfo di Salò. Nel gruppo di quasi 150 persone c’erano pazienti, parenti, amici, volontari, infermieri e medici, tutti ospiti del Sodalizio sportivo Gardesano con alla testa il presidente ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - Manassero e Gagli appaiati al 44° posto - al comando il neozelandese Fox : Nell’Irish Open, quarto torneo delle Rolex Series, parte bene Rory McIlroy (18°) e male Jon Rahm (92°) Matteo Manassero e Lorenzo Gagli sono al 44° posto con 72 (par) colpi dopo il giro iniziale del Dubai Duty Free Irish Open, il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo al Ballyliffin GC (par 72), nella Contea di Donegal in Irlanda, dove è al comando ...

Golf – Shot Clock Masters : Pavan e Gagli restano in alta classifica - il finlandese Korhonen balza in testa : Il finlandese Mikko Kohronen leader nel torneo in cui si sta sperimentando una nuova formula per combattere (con ottimi esiti) il gioco lento Andrea Pavan (70 70) e Lorenzo Gagli (71 69), 13.i con 140 (-4), hanno confermato il loro buon momento e si sono portati in alta classifica nello Shot Clock Masters (European Tour), sul percorso del Diamond CC (par 72) di Atzenbrugg in Austria. È uscito al taglio Francesco Laporta, 102° con 152 (75 77, ...

Sentinel-1 sulla crisi umanitaria del Bangladesh : individuata un’isola nel Golfo del Bengala per i rifugiati : Dall’agosto 2017 ogni settimana centinaia di rifugiati Rohingya di fede musulmana raggiungono il Bangladesh attraversando il fiume Naf con zattere improvvisate. Fuggono dalle violenze operate in Myammar e trovano rifugio nel distretto meridionale di Cox’s Bazar. L’emergenza umanitaria – spiega Global Science – ha assunto le proporzioni di una vera tragedia: più di 700.000 persone sono ammassate a Cox’s Bazar, uno dei posti con la ...

Golf – Road to Rome 2022 : l’evento di Desenzano del Garda [GALLERY] : Oltre 8.000 partecipanti all’evento “Golf in Piazza”: il Lungolago Cesare Battisti ha accolto tantissime famiglie per una giornata di sport all’insegna del divertimento Entusiasmo, curiosità, musica e divertimento. Desenzano del Garda si è trasformata in un grande green a cielo aperto con oltre ottomila partecipanti all’evento “Golf in Piazza”, prima tappa stagionale della “Road to Rome 2022” – il cammino del Golf italiano verso la Ryder ...

Golf – Road to Rome 2022 : a Desenzano del Garda si gioca sul Lungolago : Domenica 27 maggio “Golf in Piazza”, primo evento stagionale del circuito “Road to Rome 2022”, trasformerà Lungolago Cesare Battisti in un’area di gioco per Golfisti aperta a tutti e gratuita Con l’evento “Golf in Piazza” la “Road to Rome 2022” – il cammino del Golf italiano verso la Ryder Cup 2022 – riparte da Desenzano del Garda, dove domenica 27 maggio il Lungolago Cesare Battisti e Piazza Malvezzi si trasformeranno in un’area di ...