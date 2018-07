calcioweb.eu

27' - Juve vicinissima al gol: combinazione tra #Favilli, #Cancelo e #AlexSandro, e sinistro del brasiliano deviato… #Favilli si traveste da #Ronaldo: peccato che sia già stato ceduto... #JuveBayern #ICC Gol Favilli, show contro il Bayern: la doppietta dell'attaccante è fantastica [VIDEO]

(Di giovedì 26 luglio 2018) GOL– La Juventus è scesa in campo nella gara amichevoleilMonaco, successo per 2-0 firmato dall’attaccante. Al 32′ Marchisio approfitta di un’incertezza della difesa e recupera palla sulla fascia sinistra, arriva il vantaggio firmato da, che si fionda al centro dell’area arrivando con perfetto tempismo sull’assist del Principino. Per l’attaccante bianconero è una serata magica, perché dopo altri otto minuti è di nuovo protagonista, quando scatta in posizione regolare sul lungo lancio di Alex Sandro, si presenta davanti a Ulreich, lo supera con la freddezza di un veterano e manda la Juve al riposo sul 2-0. Gol, ilHighlight Juventus 2-0MunichFirst Juventus Match Glad to see our signing (Perin, Caldara, Cancelo, Emre Can, &) pic.twitter.com/w3NowgdTMN — JUVENTUS FC (@chenhoo22) ...