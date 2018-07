Gli sgomberi a Roma La perfidia del male

Milano - murale anti-polizia : "Difendiamoci e resistiamo aGli sgomberi di via Gola" : "resistiamo agli sgomberi, difendiamoci dalla polizia". Due donne in primo piano (una, in grembiule, con il braccio alzato e l"indice puntato, l"altra a braccia conserte), e una terza figura - pare maschile - alle loro spalle. I tre sono schierati contro quattro poliziotti con elmetto e scudo in tenuta antisommossa. Anche se non "bello" come l"originale, è questo il riassunto del murale appare su uno dei ponti lungo il Naviglio Pavese di Milano, ...

Meloni incastra Macron col video suGli sgomberi : "Migranti? Stai zitto" : Giorgia Meloni torna all'attacco di Emmanuel Macron. Mentre il presidente francese è in visita in Vaticano da papa Francesco per parlare, tra le altre cose, di migranti, la leader di FdI su Facebook ricorda al giovane inquilino dell'Eliseo la poca "umanità" con cui la Francia ha trattato in passato gli immigrati sul suo suolo. La polemica Italia-Francia è ormai quasi un classico sul tema immigrazione. Negli ultimi giorni, dopo la chiusura dei ...

Roma : Nomadi in strada contro Gli sgomberi : Roma – Usciti dal campo, hanno inscenato una piccola manifestazione. Gli abitanti del Camping River hanno risposto cosi’ agli sgomberi del Comune di Roma. Attraverso i quali giovedì e venerdì, sono stati distrutti e resi inagibili 13 moduli abitativi dove abitavano altrettante famiglie rom. Striscioni I manifestanti si sono schierati davanti all’ingresso del campo con bandiere e striscioni contro Salvini, Renzi e la gestione ...

Rom - Salvini : "Censimento - non mollo"/ Beppe Sala : "SbaGlia su sgomberi a San Siro : confronto - non proclami" : Rom, Salvini: "Non mollo". Il ministro dell'Interno non cambia idea, il sindaco di Milano Beppe Sala polemizza sui possibili sgomberi a San Siro: "confronto, non proclami"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:37:00 GMT)

Salvini : «Giù la casa abusiva nel campo sinti». Gli sgomberi forzati e i costi della politica dei campi : 82 milioni : «Si può comprendere - si legge nel report dell'Associazione 21 aprile - come l'insostenibilità in termini di segregazione abitativa vada a pari passo con l'insostenibilità economica rispetto alla ...