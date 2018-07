Gli scandali | e il calo degli utenti | hanno fatto perdere a Facebook il 24% in borsa

SPOT CHICCO/ Come mai fare un fiGlio scandalizza gay e pasdaran dell'amore libero? : Che strano. Un volta lo SPOT della CHICCO avrebbe scandalizzato clericali e beghine irrancidite, oggi accade a gay e fautori dell'amore libero. Come mai? MONICA MONDO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:09:00 GMT)MATEMATICO/ Tolto il cancro al cervello, ricomincia a contare: un miracolo del cuore e del tango, di M. MondoLA STAFFETTA DI SAVIANO/ Il razzismo sottile e violento di chi fa la morale agli altri, di M. Mondo

Zuckerberg archivia Gli scandali : scalza Buffett - è il terzo più ricco del mondo : MILANO - La tecnologia fa la fortuna dei suoi padroni. Marck Zuckerberg, il patron di Facebook, ha superato Warren Buffet diventando la terza persona più ricca del mondo, con una fortuna stimata di 81,...

Usa - Scott Pruitt cede al peso deGli scandali e si dimette dall’Epa : Usa, Scott Pruitt cede al peso degli scandali e si dimette dall’Epa Usa, Scott Pruitt cede al peso degli scandali e si dimette dall’Epa Continua a leggere L'articolo Usa, Scott Pruitt cede al peso degli scandali e si dimette dall’Epa proviene da NewsGo.

Scandali e sospetti - nel mirino anche Inter e Juventus : nuovi club nella bufera - più di 10 squadre a rischio ‘sanzioni’ - penalizzazioni o retrocessioni [DETTAGli] : E’ un’estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo tra sentenze, accuse e problemi finanziari sono diverse le squadre a rischio, i ricorsi potrebbero anche portare al rinvio per qualche giorno dei campionati, previsti ripescaggi e riammissioni in tutte le prime tre categorie. Ma partiamo dalle ultime ore e dalle accuse sul web tra i tifosi e Juventus ed Inter e che riguardano la vendita (o futura vendita) di ...

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta daGli scandali con il caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...

Calunnie e scandali come premessa per le dittature. Il monito di BergoGlio : Eppure quelle falsità furono rilanciate nel marzo di cinque anni fa dai principali quotidiani di mezzo mondo. LA COMUNICAZIONE CALUNNIOSA ALL'ORIGINE DELLE DITTATURE È quindi anche frutto di ...

Le risposte di Facebook suGli scandali privacy e Russiagate al Congresso Usa : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Le risposte che Mark Zuckerberg ha lasciato in sospeso – a suon di “follow up” – durante le udienze davanti al Congresso degli Stati Uniti, sono arrivate. L’azienda sostiene di ...

Finisce l'era Rajoy - l'uomo medio della politica affossato daGli scandali dei fedelissimi : Il parlamento di Madrid ha sfiduciato il primo ministro e leader del Partito popolare, la cui carriera è stata segnata dal "caso Gürtel" e dal referendum sull'indipendenza della Catalogna. A guidare il nuovo governo di minoranza sarà il socialista Pedro Sánchez

Papa Francesco striGlia i vescovi ma contro scandali e abusi non basta taGliare qualche testa : Il Papa ha confessato che per lui sono dolorosi i fatti di cronaca, che parlano di ecclesiastici finiti a farsi manipolare in materia economica mettendosi in mani sbagliate o, peggio, che hanno "...

Papa Francesco striGlia i vescovi ma contro scandali e abusi non basta taGliare qualche testa : Papa Francesco sprona di nuovo i vescovi italiani. Aprendo i lavori della Cei, il pontefice ha collegato la caduta delle vocazioni per il sacerdozio e la vita religiosa non solo alla “cultura del provvisorio” che sembra contrassegnare l’epoca contemporanea, ma anche a fenomeni negativi che si verificano nella Chiesa: “scandali e testimonianza tiepida”. Francesco ha messo le mani avanti: il suo intento, ha detto, è di condividere con i vescovi ...