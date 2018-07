Gli italiani su Marte trovano un lago | e forse anche la vita

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 27 luglio. Tutti Gli italiani in gara : Settima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le medaglie nelle prove a squadre (spada maschile e fioretto femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile AZZURRI IN PEDANA Sciabola femminile: Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Crisico, Loreta Gulotta Fioretto maschile: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, ...

Cresce la spesa deGli italiani per sport e spettacolo : Teleborsa, - Nel 2017 l'andamento degli indicatori del settore spettacolo ha mostrato una crescita della spesa al botteghino , +0,71%, e soprattutto del volume d'affari , +4,45%,, alla quale si sono ...

Lavoro - il sogno deGli italiani - specie se votano M5S - è l'impiego pubblico : solo un sondaggio, realizzato dalla Swg, ma il ritorno del sogno dell'impiego pubblico fa riflettere e segna sicuramente una discontinuità con il recente passato. Senza voler offendere nessuno evoca ...

'C'è!'. Marte - una scoperta sensazionale. L'annuncio deGli scienziati italiani : Su Marte si è ormai a un passo da scoprire la vita. Dopo decenni di ricerche è arrivata infatti la conferma definitiva: sul pianeta rosso c'è sicuramente acqua liquida e salata e in più si trova in un ...

Osservatorio SIAE 2017 : in crescita la spesa deGli italiani per le attività di spettacolo - crolla il cinema : ... l'attività di ballo e concertini ha subito una contrazione, pur rimanendo il primo settore in assoluto in termini di presenze e spesa del pubblico e il secondo per numero di spettacoli dopo il ...

Cristiano Ronaldo in bianconero : per la Juventus mossa rischiosa o triplete a portata di mano? Ai microfoni di William Hill rispondono Gli italiani : Le trattative per portare Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi e, una volta resi noti, i termini dell’accordo multimilionario hanno fatto discutere. Secondo otto italiani su dieci (82%), tuttavia, il costo dell’operazione è ampiamente giustificato dal talento di CR7, considerato il più forte giocatore del mondo. La percentuale restante si divide tra chi ritiene che la cifra sborsata ...

Traffico in crescita per Gli aeroporti italiani. Giugno record per Fiumicino : Teleborsa, - Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli ...

Festival di Venezia 2018 - tutti i film in concorso : tre Gli italiani : "Sarà un'edizione ricca, curiosa, con moltissimi film di genere, molti grandi autori e tante opere prime". Cosi il direttore Alberto Barbera ha definito la 75esima Mostra Internazionale d'Arte...

La scoperta deGli italiani : "Su Marte acqua liquida" : Su Marte c'è acqua allo stato liquido: un enorme lago salato che potrebbe custodire forme di vita e che si trova a circa un chilometro e mezzo di profondità. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori italiani che hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Science. Finora la Nasa aveva parlato di minuscoli "ruscelli" che compaiono solo periodicamente. Ma quella annunciata oggi è la prima - e solida - evidenza della presenza di ...

'Abbiamo video di te che guardi i porno'. Il ricatto-truffa deGli hacker a centinaia di italiani : E se la scatola nera venisse violata? Se il nostro computer, custode di appunti, email di lavoro, diari, foto, documenti, finisse nelle mani sbagliate? È questo che sta accadendo a centinaia di ...