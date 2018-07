Gli acquisti premiano CNH in attesa dei conti

Torino - Gli acquisti non arrivano - anzi… nuova cessione in vista! : Torino alle prese con un calciomercato avaro di soddisfazioni sino ad ora, il ds Petrachi costretto a lavorare con un budget limitato In casa Torino il calciomercato sembra essere a dir poco fermo. Nulla si muove in entrata per i granata, con i tifosi un po’ preoccupati dato il rafforzarsi delle altre squadre d’alta classifica. Nel frattempo, in attesa dei colpi granata, potrebbe esserci una cessione in casa Torino, quella di ...

Seduta stazionaria per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 13% - - si concentrano Gli acquisti su Unieuro : Teleborsa, - Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services,...

Seduta stazionaria per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 13% - - si concentrano Gli acquisti su Unieuro : Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services , che ha ...

New York : al centro deGli acquisti Avery Dennison : Brillante rialzo per Avery Dennison , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avery ...

Usa : indice direttori acquisti manifatturiero a 55 - 5 pt a luGlio - oltre attese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Cresce a 55,5 punti l’indice Usa dei direttori acquisti del settore manifatturiero a luglio, secondo quanto diffuso da Markit. Il dato si confronta con 55,4 del mese precedente e batte le attese che indicavano 55,1. Per quanto riguarda i direttori acquisti del terziario l’indice si attesta a 56,2 punti, in calo dai 56,5 di giugno e soprattutto al di sotto delle attese. L'articolo Usa: indice ...

Usa : indice direttori acquisti manifatturiero a 55 - 5 pt a luGlio - oltre attese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Cresce a 55,5 punti l’indice Usa dei direttori acquisti del settore manifatturiero a luglio, secondo quanto diffuso da Markit. Il dato si confronta con 55,4 del mese precedente e batte le attese che indicavano 55,1. Per quanto riguarda i direttori acquisti del terziario l’indice si attesta a 56,2 punti, in calo dai 56,5 di giugno e soprattutto al di sotto delle attese. L'articolo Usa: indice ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : Gli acquisti ed i colpi messi a segno da Benetton Treviso e Zebre : Quella passata, tutto sommato, è stata una buona stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato quella che sarà la prossima stagione, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto un’estate ...

Piazza Affari : al centro deGli acquisti Esautomotion : Protagonista Esautomotion , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,23%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

CaGliari - Giulini : "Ancora due acquisti. Barella? Difficile tenerlo" : ... è andata a fare la guerra simulata nella mezza giornata libera concessa da Maran, sarà ospite dell'hotel Kristiania un mentalist, un illusionista che fa show e spettacoli per parecchie aziende. Dal ...

Italiani più fiduciosi sulle proprie prospettive - ma ancora prudenti neGli acquisti : L’Osservatorio mensile Findomestic rileva che a giugno c’è stato un netto miglioramento della fiducia degli Italiani per le prospettive sia proprie che dell’Italia nel complesso, ma che tale miglioramento...

CampidoGlio : Casa - Regione sblocchi fondi o acquisti immobili : Roma – L’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale ha inviato un sollecito alla Regione Lazio in cui si auspica un celere riscontro in merito alle modifiche proposte ed inviate già lo scorso anno dall’Amministrazione Capitolina alla Convenzione che consentirebbe lo sblocco della prima tranche di fondi ex Gescal vincolati per legge all’Edilizia Residenziale Pubblica. In mancanza di tale celere riscontro, o di un ...

Outlet e saldi le ‘sirene’ più efficaci nell’indurre Gli italiani a fare acquisti : Agli italiani lo shopping piace molto, come emerge dall’indagine commissionata a Lorien Consulting da Neinver, operatore del settore degli Outlet, per indagare tendenze e manie degli italiani quando fanno acquisti. fare acquisti...

Il Comparto tecnologico a Milano in frazionale rialzo - +0 - 39% - - si concentrano Gli acquisti su EI Towers : Teleborsa, - L'Indice delle società High Tech italiane mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia ...

Il Comparto tecnologico a Milano in frazionale rialzo - +0 - 39% - - si concentrano Gli acquisti su EI Towers : L' Indice delle società High Tech italiane mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha ...