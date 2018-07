Giuseppe Conte fotografato con la fidanzata Olivia Paladino in piscina | le foto in

“Eccoli!”. Volevano nascondersi ma… Giuseppe Conte e Olivia beccati dai flash : Una cena insieme a Roma, poi il rientro a Palazzo Chigi separati, probabilmente con l’intenzione di non dare troppo nell’occhio. La storia tra il premier Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino è vissuta nella riservatezza più totale, ma i paparazzi di Oggi sono riusciti a intercettarli durante una serata romana all’insegna del cibo e del relax. Olivia Paladino, conosciuta dopo il divorzio con la sua ex-moglie, è ...

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

L'Fmi contro Giuseppe Conte : 'Rischi sul debito' : Mentre il premier Giuseppe Conte insiste che la flat tax si farà, il Fondo monetario internazionale fa sapere, nel rapporto Articolo IV sull'Eurozona, che, 'se avranno piena attuazione' le misure ...

Giuseppe Conte - incontro con Sergio Mattarella al Quirinale : hanno parlato di Nato e decreto proroghe : Giuseppe Conte è salito al Colle per incontrare Sergio Mattarella. I l premier e il presidente della Repubblica, secondo quanto si apprende, avrebbero parlato del vertice Nato a cui ha partecipato ...

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...

Migranti - la lettera di Giuseppe Conte all’Ue : “Creare una cellula di crisi per gestire i soccorsi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo per chiedere alcuni interventi specifici in tema di Migranti e accoglienza. Conte chiede l'istituzione di una "cellula di crisi", "un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa" delle operazioni di salvataggio.Continua a leggere

Cassa Depositi e Prestiti - Giuseppe Conte convoca la riunione. Ma Matteo Salvini : 'Non ne so nulla' : Cortocircuito al governo. Già, perché il premier, Giuseppe Conte , con Luigi Di Maio ha indetto un vertice a Palazzo Chigi per uscire dall'impasse relative alle nomine dei vertici, dg e ad, della ...

Giuseppe Conte - legittima difesa : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli' : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli, ad armarsi tutti o a sostituire la difesa delle forze dell'ordine con l'autodifesa personale'. Giuseppe Conte in una intervista a Il Fatto quotidiano ...

"Io tra due vice premier e un Cerbero". Giuseppe Conte sul Fatto : "La mia mediazione vince sempre" : Giuseppe Conte esiste. Lo intervista Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, un colloquio di due ore in cui il presidente del Consiglio parla alla continua ricerca di un equilibrio, in cui si racconta e risponde su tanti temi, lasciando però poca traccia di sè, come nelle prime settimane del suo inaspettato incarico a Palazzo Chigi. Parla dei rapporti con i due viceministri ingombranti, con il "Cerbero" Giovanni Tria, del suo ruolo ...

Giovanni Tria - il clamoroso retroscena dal governo : parla solo con Giuseppe Conte - il sospetto di Di Maio : Il ministro dell'Economia , che avrà una parola pesantissima su flat tax e reddito di cittadinanza , a molti esponenti di Lega e M5s sembra voler fare muro, magari in stretta asse con il Quirinale . ...

Giuseppe Conte - l'intelligence e il ritorno di Smiley : Con la nomina di Lorenzo Guerini a presidente del Copasir, il comparto intelligence ha anch'esso ristabilito il suo assetto istituzionale, a cinque mesi dall'elezione del nuovo Parlamento e a un mese e mezzo dalla formazione del nuovo Governo. Qualche giorno fa Giuseppe Conte - che ha mantenuto la delega sui Servizi - ha presenziato alla cerimonia di giuramento delle nuove "spie" e ha pronunciato un discorso, diciamo così, ...