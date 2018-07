Giovedi 26 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 26 luglio 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 26 luglio 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 26 luglio 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

Giovedì 26 luglio : Le foto più belle di oggi, man mano che arrivano The post Giovedì 26 luglio appeared first on Il Post.

Torre panoramica a Bari - giovedì 26 luglio alle 19 l'inaugurazione : Sarà inaugurata domani giovedì 26 luglio alle ore 19 la Torre panoramica in Largo Giannella, sul lungomare di Bari, che cambia colore e taglia lo skyline. Con i suoi 75 metri è la più alta del mondo La Torre arriva da Parigi, e come per la ruota panoramica è stata voluta da Confcommercio Bari BAT e Comune di Bari. Rimarrà in città a lungo. Finito il lavoro dei tecnici che hanno provveduto a ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 26 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 26 luglio 2018: L’interesse di Alice (Fabiola Balestriere) per Marco (Paolo Maja) non sembra spegnersi, intanto Elena è in procinto di scoprire che quella del ragazzo non è la visita più spiacevole che riceverà in giornata… Vera (Giulia Schiavo) si augura che un lavoro ai Cantieri sia sufficiente a rasserenare il padre Valerio (Fabio Fulco), distogliendolo dalla richiesta di aiuto ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 26 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 26 luglio 2018: Tra Saul e Prudencio i rapporti sono tesi per via di Julieta, esattamente come voleva Francisca. E proprio quest’ultima sembra avere un asso nella manica… Nazaria gestisce male la presenza di Vicente alla Villa, in quanto l’amore per suo figlio rende tutto piuttosto difficile. Candela sembra finalmente aver trovato una strada per far arrestare Venancia Almagro, la ...

Stasera in tv - programmi tv di giovedì 26 luglio 2018 : Sport in tv " Seconda serata F ilm . Tezz su Rai Movie , ch24, alle 22:45; Hatfields e McCoys: Cattivo sangue con Jeff Fahey, Christian Slater, su Cine Sony , ch55, alle 22:45; Il caso Freddy ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 26 luglio 2018 : anticipazioni puntata 503 (seconda parte) e 504 di Una VITA di giovedì 26 luglio 2018: Simon comincia a lavorare in sartoria con Susana, avvertendola però che la sua permanenza in Calle Acacias potrebbe non essere lunga: il rischio che Arturo riesca a trovare Elvira è troppo alto. I due capiscono tra l’altro di essere sorvegliati da un uomo e si rendono conto che potrebbe trattarsi di un detective assunto dal colonnello. Victor osserva ...

Le previsioni meteo per giovedì 26 luglio : Dove pioverà e dove no, che è la sola cosa che interessa a tutti: specialmente a quelli in vacanza The post Le previsioni meteo per giovedì 26 luglio appeared first on Il Post.

Meteo : Previsioni per giovedì 26 luglio : Roma Giornata all’insegna del tempo asciutto e soleggiato, salvo qualche nube sparsa ma innocua specie nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra +21°C e +33°C. Lazio Sole prevalente al mattino su tutta la regione mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali in sviluppo a partire dagli Appennini. Più asciutto sulle coste, con i fenomeni che poi tenderanno ad esaurirsi dalla serata. Nazionale Acquazzoni e temporali al Nord ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 26 luglio. Tutti gli italiani in gara : Settima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le medaglie nelle prove a squadre (spada maschile e fioretto femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile AZZURRI IN PEDANA Fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Chiara Cini Spada maschile: Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico ...

SENISE : giovedì 26 Luglio ore 11 : 00 convocato il Consiglio Comunale

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 25 e giovedì 26 luglio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 25 e giovedì 26 luglio 2018: Sheila (Kimberlin Brown) ormai è stata smascherata e il suo piano è stato scoperto! Katie (Heather Tom) e Wyatt (Darin Brooks) continuano a vivere la loro storia… Quinn (Rena Sofer), Eric (John McCook) e Mateo (Francisco San Martin) danno addosso a Sheila, ma lei chiede ancora di rimanere da sola con Eric per un ultimo saluto… Da non perdere: diventa fan ...

Tesoro - giovedì 26 Luglio in asta titoli fino a 3 - 2 miliardi : giovedì 26 Luglio, il Tesoro offrirà in asta BTP e CTZ con un importo massimo di 3,2 miliardi. Nel dettaglio, si tratta di BTP'I a 10 anni tra 0,75 e 1,25 miliardi e CTZ a 24 mesi , tra 1,5 e 2 ...

