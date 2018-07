ansa

: Incidenti montagna: giovane alpinista morto in Trentino. Un tedesco di 25 anni, nel gruppo del Brenta |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Incidenti montagna: giovane alpinista morto in Trentino. Un tedesco di 25 anni, nel gruppo del Brenta |#ANSA - lavocedelne : Trento, Giovane alpinista tedesco precipita e muore lungo la via delle ‘Bocchette alte’ sul Brenta… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) ANSA, - TRENTO, 26 LUG - Untedesco di 25 anni èin seguito a un incidente in montagna in, sulla via ferrata delle Bocchette. Era con un amico nel gruppo del Brenta quando è ...