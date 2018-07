Giostra cavalleresca | Valeria Marini sarà la Regina d' Aragona

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 luglio 2018) L'Aquila - I fasti del passato rivivono nelladi Sulmona, che anche per quest’anno si prepara ad affascinare migliaia di turisti. A più di tre secoli di distanza la magia di questo evento torna per la XXIV edizione grazie al progetto messo in atto prima dal Comitato Promotore e poi dall’omonima Associazione Culturale, che continua a sottolineare il forte legame con il territorio, le sue tradizioni, quell’innato senso di appartenenza e di identità. A rappresentare il volto dellaGiovanna d’in questa occasione sarà l’attrice e show girl, che il 28 e 29 luglio approderà nel capoluogo Peligno rilevando il testimone dall’attrice Maria Grazia Cucinotta, che lo scorso anno aveva ricoperto brillantemente e con grande fascino il ruolo regale in una delle rievocazioni storiche più importanti in Italia e non solo. Il ...