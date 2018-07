Gio Evan - Biglietto Di Solo Ritorno

Concerto dei TheGiornalisti a Vigevano per la data zero del Love Tour : prezzi dei biglietti in prevendita : Prima del taglio del nastro ufficiale a Torino, il Love Tour debutterà col Concerto dei Thegiornalisti a Vigevano il 19 ottobre: alla lunga Tournée nei palasport, la prima per la band di Tommaso Paradiso dopo l'exploit in classifica nel 2016 con l'album Completamente Sold Out, si aggiunge un nuovo appuntamento in apertura del calendario di eventi previsti per il prossimo autunno. Dopo il raddoppio della data di Milano al Mediolanum Forum di ...

Domani sera a Sestri Levante anche cinque ragazze savonesi si Giocano la 'Pre Finale' di Miss Italia : La carovana di Miss Italia, con a bordo le concorrenti del concorso di bellezza più longevo del Mondo, riprende il suo cammino verso la Finale Nazionale. Domani sera prima finale regionale 'Sponsor', ...

Il Sol Levante adora Monster Hunter World : è il videoGioco più venduto del 2018 in Giappone : Monster Hunter: World si appresta ad arrivare finalmente su PC solo tra qualche settimana, il 9 agosto 2018, e mentre facciamo il conto alla rovescia per la release su questa piattaforma Famitsu ha svelato un importante traguardo raggiunto dal gioco nella sua versione PS4, pubblicando la classifica dei videogiochi più venduti in Giappone in questa prima metà del 2018.Monster Hunter: World risulta essere il videogioco più venduto nel paese del ...

Nomine alla ReGione - Iorio a testa bassa : "Uno schiaffo ai molisani che chiedevano il cambiamento" : ... a quei partiti e ai soggetti politici che gli stessi interpreti del vecchio governo regionale non hanno esitato ad abbattere, producendo danni all'economia molisana". "Lo dimostra la scelta di ...

Maserati - Ghibli - Quattroporte e Levante si agGiornano : Oltre alla Levante GTS la Maserati ha presentato al Goodwood Festival of Speed anche le versioni aggiornate delle Ghibli, Quattroporte e degli altri allestimenti della Suv. Con i my19 debuttano in gamma nuove dotazioni, come i fari Full Led opzionali della Levante, e alcuni aggiornamenti di carattere elettronico oltre a nuove finiture per gli interni e per la carrozzeria. Cerchi fino a 22" e nuova leva del cambio. I tecnici della Maserati ...

Nato - Conte : “Da Italia nessuna spesa aggiuntiva. Ma Trump ha raGione - il loro contributo per la difesa è il più rilevante” : “L’Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c’è nessuna spesa aggiuntiva“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato, a Bruxelles. “Il problema posto da Trump, lo voglio dire pubblicamente, esiste. La loro spesa militare è di gran lunga la più rilevante”. L'articolo ...

10 cose hi-tech che si potevano fare con i soldi dell'ingagGio di Cristiano Ronaldo : Ora che la Juventus ha davvero acquistato CR7, ecco un elenco semi-serio di investimenti alternativi che si sarebbero potuti realizzare con tutti quei soldi

10 cose hi-tech che si potevano fare con i soldi dell’ingagGio di Cristiano Ronaldo : (Foto: Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images) Ormai lo sanno anche i muri: la Juventus ha acquistato dal Real Madrid il cartellino di Cristiano Ronaldo, al termine di una lunghissima trattativa nella quale è stato anche siglato con il calciatore un contratto sportivo di quattro anni. Il costo dell’operazione, secondo quanto si è appreso, è di appena 357 milioni di euro, così ripartiti: 100 milioni al Real Madrid, 5 milioni per il ...

Toninelli : migranti mettevano in pericolo equipagGio Vos Thalassa : Toninelli: migranti mettevano in pericolo equipaggio Vos Thalassa Toninelli: migranti mettevano in pericolo equipaggio Vos Thalassa Continua a leggere L'articolo Toninelli: migranti mettevano in pericolo equipaggio Vos Thalassa proviene da NewsGo.

No allo sbarco della Vos Thalassa. Il ministro : «Migranti mettevano a rischio la vita dell'equipagGio» : L'imbarcazione, battente bandiera italiana, lavora per una piattaforma petrolifera ed è intervenuta per un Sos in acque libiche. I migranti sono stati poi affidati a una nave della Guardia Costiera. Confermato il no allo sbarco

Castlevania - la seconda staGione al via ad ottobre : In ritardo perché era attesa per l’estate del 2018, ma comunque arriva la seconda stagione di Castlevania: tutto pronto per il 26 ottobre su Netflix. L’annuncio è arrivato durante l’annuale convention a Los Angeles – Anime Expo – durante un incontro dedicato ai cartoon in streaming. Confermato comunque il numero doppio di episodi rispetto alla prima stagione: questa volta sono otto e soprattutto già predisposta ...

La seconda staGione delle serie Netflix dedicata a Castlevania ha una data di uscita : Se la prima stagione della serie TV Netflix dedicata a Castlevania vi aveva convinto ma non era riuscita a soddisfarvi a pieno (soprattutto a causa dei pochissimi episodi lanciati), abbiamo delle buonissime notizie per voi.Come segnalato da NintendoEverything, la seconda stagione di Castlevania ha una data di uscita: il 26 ottobre 2018. L'annuncio è anche stato accompagnato da due immagini che potete vedere in calce alla notizia.Questa seconda ...

Svolgevano l'attività di noleggiatori senza postazione di salvatagGio - scatta la multa per sei persone - : I militari della Guardia Costiera di Gallipoli, insieme al personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca, nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro 2018" , hanno portato a termine un'...

Ezio GregGio - beccato dai paparazzi con la ex storica Thais Souza Wiggers : cosa ci facevano insieme : La stagione dei possibili ritorni di fiamma continua con Ezio Greggio , beccato dai paparazzi di Novella 2000 in compagnia della sua ex fidanzata Thais Souza Wiggers . Il conduttore e l'ex velina ...