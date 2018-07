Ginecologa a paziente | “Sei grassa | non ti visito” E lei chiama i carabinieri

fanpage

(Di giovedì 26 luglio 2018) E' accaduto a Chieti: "Mi sono seduta di fronte alla dottoressa e le ho detto che ero lì per una visita. Era presente anche un’assistente. La dottoressa ha subito reagito in modo stizzito: sei troppo, non vedi che pancia hai? Come faccio io a visitarti? Non riuscirei a vedere l’utero".