laragnatelanews

: Giardinaggio e cura dei balconi come terapia anti-stress - - evyna : Giardinaggio e cura dei balconi come terapia anti-stress - - EdenDeiFiori : RT @ortoegiardino: Ecco perché il #giardinaggio combatte lo #stress #DonnaGlamour - ortoegiardino : Ecco perché il #giardinaggio combatte lo #stress #DonnaGlamour -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Non è una questione che riguardi chi ha il pollice verde, neppure un sistema per sfuggire ad una realtà opprimente, ma prendersidi un giardino, un balcone, è qualcosa che aiuta corpo e mente, tanto da essere considerate vere e proprie attività terapeutiche. Da qui l’aver coniato termini quali ” garden therapy e orto.” “Alla base della garden therapy e dell’ortoc’è la teoria che l’essere umano si è evoluto imparando a vivere a contatto con la natura. Ecco perché coltivare una pianta, un frutto, un ortaggio, un fiore, ci fa sentire così bene, perché ci riconduce alla nostra essenza. Non è fondamentale avere centinaia di ettari da coltivare, basta anche un piccolo spazio, un orto urbano, un po’ di vasi in terrazza, per farci sentire meglio”. I vantaggi delper corpo e mente Un’indagine di GFK condotta su 17 paesi dimostra che l’interesse ...