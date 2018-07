Giappone | allenatore squadra olimpica nominato Ct

calcioweb.eu

: Hajime Moriyasu nuovo allenatore del Giappone, commenti? Vi piace come scelta? @DaniloServadei @nellosplendor @MANU1590BOLOGNA - alexcobra11 : Hajime Moriyasu nuovo allenatore del Giappone, commenti? Vi piace come scelta? @DaniloServadei @nellosplendor @MANU1590BOLOGNA - chibisukegaga : @ilaria_sofia Io sono chiyisukegaga di Giappone Pokemon allenatore Vai. Di essere mio amico? -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Soluzione interna per ilper il ruolo di ct dopo l’addio di Akira Nishino, che ha guidato la nazionale asiatica agli ottavi di finale del Mondiale. La federazione nipponica infatti ha promosso alla guida della nazionale maggiore Hajime Moriyasu, selezionatore dellaUnder 23 che si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. “Ci sarà un ricambio generazionale”, ha assicurato l’ex centrocampista in conferenza stampa, presente nella Coppa del Mondo in Russia come uno degli assistenti di Nishino. Moriyasu è stato preferito a una soluzione estera, come Jurgen Klinsmann, ex ct della Germania e degli Usa, e Arsene Wenger, exdell’Arsenal.L'articoloCt CalcioWeb.